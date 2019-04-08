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Гірка втрата: на Донбасі загинув український військовий (фото)

STYLERЖиття    08.04.2019 - 17:41
Гірка втрата: на Донбасі загинув український військовий (фото)
На Донеччині загинув боєць (Колаж РБК-Україна)

Загиблому українському бійцеві був всього 31 рік

У зоні військових дій на Донбасі загинув український військовий Ярослав Чемний. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Руслан Марцінків повідомив, що Івано-Франківську область спіткала важка втрата. В бою на Донбасі загинув житель села Угорники Ярослав Чемний. Загиблому бійцеві був всього 31 рік.

"Знову втрата. В зоні бойових дій загинув житель Угорників Ярослав Чемний (1988 року народження). Висловлюю щирі співчуття родині, дай вам Бог сил впоратися з цією гіркою втратою. Герої не вмирають!" – сказано в повідомленні.

Гірка втрата: на Донбасі загинув український військовий (фото)

Український боєць Ярослав Чемний

Подробиці загибелі українського бійця на даний момент не повідомляються. Також невідомо про його склад сім'ї.

В коментарях українці написали для сім'ї загиблого свої співчуття.

  • "Вічна пам'ять тобі, Славку. Терпіння рідним. І сили впоратися з втратою";
  • "Вічна пам'ять Герою! Спаси Господи його душу. Дякую за мир";
  • "Вічна пам'ять герою. Батькам – сил і спасибі за мир в Україні";

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мережу зворушила фотографія сина загиблого героя, який був убитий під Авдіївкою.

А також розповідали про те, що за 5 років війни на Донбасі у квітні загинули 123 українських воїна.

Крім того, ми писали про те, що на Донбасі в один день загинули два бійця ВСУ.

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