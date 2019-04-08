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Горькая утрата: на Донбассе погиб украинский военный (фото)

STYLERЖизнь    08.04.2019 - 17:41
Горькая утрата: на Донбассе погиб украинский военный (фото)
На Донбассе погиб боец (Коллаж РБК-Украина)

Погибшему украинскому бойцу был всего 31 год

В зоне военных действий на Донбассе погиб украинский военный Ярослав Чемный. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в социальной сети Facebook.

Руслан Марцинкив сообщил, что Ивано-Франковскую область постигла тяжелая утрата. В бою на Донбассе погиб житель села Угорники Ярослав Чемный. Погибшему бойцу был всего 31 год.

"Снова утрата. В зоне боевых действий погиб житель Угорников Ярослав Чемный (1988 года рождения). Выражаю искренние соболезнования семье, дай вам Бог сил справиться с этой горькой потерей. Герои не умирают!" – сказано в сообщении.

Горькая утрата: на Донбассе погиб украинский военный (фото)

Украинский боец Ярослав Чемный

Подробности гибели украинского бойца на данный момент не сообщаются. Также неизвестно о его составе семьи.

В комментариях украинцы написали для семьи погибшего свои соболезнования.

  • "Вечная память тебе, Славик. Терпения родным. И силы справиться с потерей";
  • "Вечная память Герою! Спаси Господи его душу. Спасибо за мир";
  • "Вечная память герою. Родителям – сил и спасибо за мир в Украине";

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сеть растрогала фотография сына погибшего героя, который был убит под Авдеевкой.

А также рассказывали о том, что за 5 лет войны на Донбассе в апреле погибли 123 украинских воина.

Кроме того, мы писали о том, что на Донбассе в один день погибли два бойца ВСУ.

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