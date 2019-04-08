Позывной Механ: на передовой под Авдеевкой погиб украинский воин (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

На фронте погиб военный с позывным Механ из 93-й ОМБр "Холодный Яр"

На Донбассе погиб украинский военный Николай Неживой с позывным Механ. Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в результате бстрела позиции ВСУ под Авдеевкой Донецкой области в понедельник, 8 апреля, получил осколочное ранение, которое оказалось фатальным, сообщили в пресс-службе Хмельницкого областного совета.

Николай Николаевич был уроженцем Хмельницкой области.

Также опубликовано фото воина, погибшего на фронте в зоне проведения операции Объединенных сил при исполнении служебного долга.

Украинский воин Николай "Механ" Неживой (фото: facebook.com/hmmiskrada)

Отмечается, что прощание с героем состоится 11 апреля в Хмельницком на площади Независимости.

"О времени будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Военный 93-й отдельной мехбригады Николай Неживой (фото: facebook.com/hmmiskrada)

В комментариях к сообщению в соцсети Facebook украинцы высказывают соболезнования в связи с гибелью бойца ВСУ, который на передовой отдал свою жизнь, защищая страну от оккупантов.

Вечная память Механику

Дядя Коля.... Вечная память герою!

Горе!

Светлая память. Царство небесное;

Герою слава! Спасибо... Честь!

Как сообщалось ранее, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за первую неделю апреля 2019 были смертельно ранены пятеро военнослужащих ВСУ. Кроме того, сегодня стало известно о шестом погибшем герое в этом апреле - в зоне военных действий на Донбассе погиб 31-летний украинский военный Ярослав Чемный.

Гибель на фронте Николая Неживого стала новой печальной вестью с передовой.

Напомним, что на фронте на Донбассе в зоне проведения ООС в марте 2019 года погибли десять украинских военных.