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Позывной Механ: на передовой под Авдеевкой погиб украинский воин (фото)

STYLERВойна    08.04.2019 - 18:28
Позывной Механ: на передовой под Авдеевкой погиб украинский воин (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

На фронте погиб военный с позывным Механ из 93-й ОМБр "Холодный Яр"

На Донбассе погиб украинский военный Николай Неживой с позывным Механ. Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в результате бстрела позиции ВСУ под Авдеевкой Донецкой области в понедельник, 8 апреля, получил осколочное ранение, которое оказалось фатальным, сообщили в пресс-службе Хмельницкого областного совета.

Николай Николаевич был уроженцем Хмельницкой области.

Также опубликовано фото воина, погибшего на фронте в зоне проведения операции Объединенных сил при исполнении служебного долга.

Позывной Механ: на передовой под Авдеевкой погиб украинский воин (фото)

Украинский воин Николай "Механ" Неживой (фото: facebook.com/hmmiskrada)

Отмечается, что прощание с героем состоится 11 апреля в Хмельницком на площади Независимости.

"О времени будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Позывной Механ: на передовой под Авдеевкой погиб украинский воин (фото)

Военный 93-й отдельной мехбригады Николай Неживой (фото: facebook.com/hmmiskrada)

В комментариях к сообщению в соцсети Facebook украинцы высказывают соболезнования в связи с гибелью бойца ВСУ, который на передовой отдал свою жизнь, защищая страну от оккупантов. 

  • Вечная память Механику
  • Дядя Коля.... Вечная память герою!
  • Горе!
  • Светлая память. Царство небесное;
  • Герою слава! Спасибо... Честь!

Как сообщалось ранее, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за первую неделю апреля 2019 были смертельно ранены пятеро военнослужащих ВСУ. Кроме того, сегодня стало известно о шестом погибшем герое в этом апреле - в зоне военных действий на Донбассе погиб 31-летний украинский военный Ярослав Чемный

Гибель на фронте Николая Неживого стала новой печальной вестью с передовой.

Напомним, что на фронте на Донбассе в зоне проведения ООС в марте 2019 года погибли десять украинских военных.

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