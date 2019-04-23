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Прикрив собою побратимів: з'явилося фото загиблого українського героя

STYLERВійна    23.04.2019 - 11:39
Прикрив собою побратимів: з'явилося фото загиблого українського героя
На Донбасі загинув військовий ЗСУ Олександр Цапенко (фото: УНІАН)

Олександр Цапенко буде нагороджений посмертно

На Донбасі в ніч з 21 на 22 квітня загинув український воїн, навідник-оператор 5-ї роти, 54-ї окремої механізованої бригади, 21-річний Олександр Олегович Цапенко. Фото українського героя опублікував у Facebook український військовий Сергій Сердюк.

Олександр загинув від розриву ворожої міни калібру 82 мм на опорному пункті в районі Новозванівки Луганської області. Під час перебуванні на ВОП він вчасно помітив переміщення противника. Олександр відкрив вогонь по ворогу і прикрив своїх товаришів.

Прикрив собою побратимів: з'явилося фото загиблого українського героя

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Олександр Цапенко (фото: facebook.com/aphareus)

Український герой народився 1998 року в смт Широке Дніпропетровської області, де 23 квітня з ним попрощаються рідні, близькі та побратими. Олександра поховають на цвинтарі Широка Дача.

За проявлену відвагу солдат Олександр Цапенко посмертно буде представлений до нагородження.

Нагадаємо, під Запоріжжям на колінах прощалися з героїчно загиблим воїном ВСУ.

А також ми писали про те, що на Донеччині загинув юний медик з Госпітальєрів.

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