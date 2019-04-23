Прикрыл собой побратимов: появилось фото погибшего украинского героя

На Донбассе погиб военный ВСУ Александр Цапенко (фото: УНИАН)

Александр Цапенко будет награжден посмертно

На Донбассе в ночь с 21 на 22 апреля погиб украинский воин, наводчик-оператор 5-й роты, 54-й отдельной механизированной бригады, 21-летний Александр Олегович Цапенко. Фото украинского героя опубликовал в Facebook украинский военный Сергей Сердюк.

Александр погиб от разрыва вражеской мины калибра 82 мм на опорном пункте в районе Новозвановки Луганской области. Во время пребывании на ВОП он вовремя заметил перемещение противника. Александр открыл огонь по врагу и прикрыл своих товарищей.

На Донбассе погиб военный ВСУ Александр Цапенко (фото: facebook.com/aphareus)

Украинский герой родился 1998 года в пгт Широкое Днепропетровской области, где 23 апреля с ним попрощаются родные, близкие и побратимы. Александра похоронят на кладбище Широкая Дача.

За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко посмертно будет представлен к награждению.

Напомним, под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим воином ВСУ.

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