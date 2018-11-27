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"Ша, вже ніхто нікуди не їде": в Одесі запустили флешмоб проти Росії

STYLERВійна    27.11.2018 - 17:28
"Ша, вже ніхто нікуди не їде": в Одесі запустили флешмоб проти Росії
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

У мережі негативно поставилися до незаконного флешмобу

Після прийняття в Україні воєнного стану в Одесі патріотичні рухи і організації влаштували своєрідний флешмоб в підтримку незаконно утримуваних українських військових ВМС України в Росії. Суть акції в тому, щоб на добровільних засадах призупиняти діяльність вантажних автомобілів з російськими номерами в Україні. Користувачі негативно поставилися до акції. Більш докладно в публікації співтовариства "Самооборона Майдану Одеси" у Facebook.

"У патріотичних організаціях і рухах Одеси відбувається флешмоб "Ша, вже ніхто нікуди не їде!". Флешмоб передбачає абсолютно добровільну зупинку вантажівок з російськими номерами, добровільну здачу номерів активістам і тривалий відпочинок. Поки не вирішиться питання з нашими полоненими моряками", — пишуть у співтоваристві.

&quot;Ша, вже ніхто нікуди не їде&quot;: в Одесі запустили флешмоб проти Росії

Скріншот поста облікового запису facebook.com/samooborona.m.od

 

Фото: (facebook.com/samooborona.m.od)

У коментарях під публікацією адміністрація закликала приєднатися до акції на трасі Київ - Одеса.

"Запрошуємо приєднатися до нас на трасі Київ - Одеса! Акція не знайшла розуміння серед правоохоронних органів. Підтримка не завадить!" — написали під публікацією.

&quot;Ша, вже ніхто нікуди не їде&quot;: в Одесі запустили флешмоб проти Росії

Скріншот коментаря поста облікового запису facebook.com/samooborona.m.od

Акцію в мережі розкритикували. Деякі знайшли в цьому вигоду для армії, запропонувавши відправити машини в ООС.

&quot;Ша, вже ніхто нікуди не їде&quot;: в Одесі запустили флешмоб проти Росії

&quot;Ша, вже ніхто нікуди не їде&quot;: в Одесі запустили флешмоб проти Росії

&quot;Ша, вже ніхто нікуди не їде&quot;: в Одесі запустили флешмоб проти Росії

&quot;Ша, вже ніхто нікуди не їде&quot;: в Одесі запустили флешмоб проти Росії

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/samooborona.m.od

Нагадаємо, що в РФ оприлюднили відеозапис з допитом українських моряків.

Раніше ми писали, що були названі імена моряків, які потрапили в полон.

Відео: РБК-Україна

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