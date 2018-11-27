"Ша, уже никто никуда не едет": в Одессе запустили флешмоб против России

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

В сети негативно отнеслись к незаконному флешмобу

После принятия в Украине военного положения в Одессе патриотические движения и организации устроили своеобразный флешмоб в поддержку незаконно удерживаемых украинских военных ВМС Украины в России. Суть акции в том, чтоб на добровольных основах приостанавливать деятельность грузовых автомобилей с российскими номерами в Украине. Пользователи негативно отнеслись к акции. Более подробно в публикации сообщества "Самооборона Майдану Одеси" в Facebook.

"В патриотических организациях и движениях Одессы происходит флешмоб "Ша, уже никто никуда не едет!". Флешмоб предполагает совершенно добровольную остановку грузовиков с российскими номерами, добровольную сдачу номеров активистам и длительный отдых. Пока не решится вопрос с нашими пленными моряками", — пишут в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/samooborona.m.od

Фото: (facebook.com/samooborona.m.od)

В комментариях под публикацией администрация призвала присоединиться к акции на трассе Киев - Одесса.

"Приглашаем присоединиться к нам на трассе Киев - Одесса! Акция не нашла понимания среди правоохранительных органов. Поддержка не помешает!" — написали под публикацией.

Скриншот комментария поста аккаунта facebook.com/samooborona.m.od

Акцию в сети раскритиковали. Некоторые нашли в этом выгоду для армии, предложив отправить машины в ООС.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/samooborona.m.od

Напомним, что в РФ обнародовали видеозапись с допросом украинских моряков.

Ранее мы писали, что были названы имена моряков, которые попали в плен.

Видео: РБК-Украина