Слава Герою: на Донбасі загинув український боєць з Кам'янського

Ілюстративне фото (УНІАН)

Міськрада висловила співчуття рідним і близьким загиблого воїна

У зоні проведення ООС загинув молодший сержант, старший механік-водій танкового батальйону військової частини С4261 Олександр Іванішко. Боєць був родом з Кам'янського Дніпропетровської області. Про це повідомляється на сайті Кам'янської міськради.

Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, міськрада, а також виконавчий комітет міської ради висловили співчуття рідним та близьким загиблого Олександра Іванішко.

Олександр Сергійович Іванішко був призваний у Збройні Сили України у лютому 2018 року. Він 1987 року народження.

"У ці важкі дні ми разом з рідними поділяємо біль непоправної втрати, низько схиляємося у скорботі. Вірний громадянському обов'язку і військовій присязі, Олександр Іванішко самовіддано і мужньо відстоював свободу рідної країни, захищав мирне небо і наше спокійне життя", - йдеться на сайті міськради.

Раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі перейшли на особливий режим бойової готовності. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

На Донеччині загинув український боєць. Віктор Лахай був поранений 26 листопада під час обстрілу чотового опорного пункту в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області. Поранення було несумісним із життям. Бійцю було 42 роки.

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Відео РБК-Україна