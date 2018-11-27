ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Слава Герою: на Донбассе погиб украинский боец из Луцка

STYLERВойна    27.11.2018 - 12:04
Слава Герою: на Донбассе погиб украинский боец из Луцка
Фото: Свеча (Униан)

Боец погиб во время обстрела в Луганской области

На Донбассе погиб украинский боец, военнослужащий 14-й ОМБР Виктор Лахай. Об этом сообщили в пресс-службе Луцкого городского совета.

Виктор Лахай был ранен 26 ноября во время обстрела взводного опорного пункта в селе Екатериновка Попаснянского района Луганской области. К сожалению, ранение было несовместимым с жизнью. Бойцу было 42 года.

Виктор Лахай родился в селе Велика Глуша Любешевского района Луцкой области. Закончил в 1993 году школу в Луцке. Потом учился в Луцком Высшем профессиональном училище. С 1996 по 1998 год проходил военную службу и получил звание младшего сержанта.

"Луцкий городской совет и исполнительный комитет высказывают самые искренние сочувствия семье и близким погибшего. Вечная память! Слава Герою!", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб украинский воин.

В зоне проведения боевых действий в Донецкой области погиб житель Черкасской области Сергей Гаркуша. Воин был родом из села Валява, Городищенского района.

Герой погиб в районе населенного пункта Красногоровка, он попрощался с жизнью во время обстрела украинских позиций.

А также мы писали о том, что в сети рассказали о смерти бойца АТО.

В Киевской области скончался боец АТО Владимир Гаркуша, который последние год боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины войнавоенныебоецсмерть
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь