Слава Герою: на Донбассе погиб украинский боец из Луцка

Фото: Свеча (Униан)

Боец погиб во время обстрела в Луганской области

На Донбассе погиб украинский боец, военнослужащий 14-й ОМБР Виктор Лахай. Об этом сообщили в пресс-службе Луцкого городского совета.

Виктор Лахай был ранен 26 ноября во время обстрела взводного опорного пункта в селе Екатериновка Попаснянского района Луганской области. К сожалению, ранение было несовместимым с жизнью. Бойцу было 42 года.

Виктор Лахай родился в селе Велика Глуша Любешевского района Луцкой области. Закончил в 1993 году школу в Луцке. Потом учился в Луцком Высшем профессиональном училище. С 1996 по 1998 год проходил военную службу и получил звание младшего сержанта.

"Луцкий городской совет и исполнительный комитет высказывают самые искренние сочувствия семье и близким погибшего. Вечная память! Слава Герою!", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб украинский воин.

В зоне проведения боевых действий в Донецкой области погиб житель Черкасской области Сергей Гаркуша. Воин был родом из села Валява, Городищенского района.

Герой погиб в районе населенного пункта Красногоровка, он попрощался с жизнью во время обстрела украинских позиций.

А также мы писали о том, что в сети рассказали о смерти бойца АТО.

В Киевской области скончался боец АТО Владимир Гаркуша, который последние год боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Видео: РБК-Украина