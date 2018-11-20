"Светлая память": в сети рассказали о смерти бойца АТО

Фото: Свеча (УНИАН)

Защитнику Украины было всего 47 лет

В Киевской области скончался боец АТО Владимир Гаркуша, который последние год боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook волонтер Лилия Блохина.

Она сообщила, что боец АТО Владимир Гаркуша умер в больнице.

"Опять онкология забрала нашего Защитника! Володя Владимир Гаркуша, уже не с нами! Светлая память!", - написала Лилия Блохина.

Скриншот поста (facebook.com/liliya.bessonova)

Фото: Владимир Гаркуша (facebook.com/liliya.bessonova)

Владимир Александрович Гаркуша родился 31 мая 1971 года в Кировоградской области. Учился в машиностроительном техникуме. После срочной службы решил остаться в рядах украинской армии, в инженерных войсках. С 2014 года находился в зоне АТО, в должности техника ремонтного взвода.

В апреле 2017 почувствовал ухудшение самочувствия и обратился к врачам с жалобами на боли в области почек.

"В апреле 2017 начали болеть почки, обратился к врачам, которые диагностировали лимфому грудины и живота, в основном в паху и селезенке - 4 стадия", - рассказали волонтеры, которые помогали Владимиру Гаркуше собрать средства на лечение и зарубежные медикаменты.

В последний год Владимир Гаркуша вместе с семьей проживал в селе Ольшаница Киевской области и проходил лечение в Киевском военном госпитале.

Однако несмотря на все усилия врачей и собранные средства, болезнь одолела воина АТО.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области попрощались с украинским военным, который был жестоко убит.

А также рассказывали о том, что во Львовской области похоронили 23-летнего ветерана АТО.

Видео: РБК-Украина