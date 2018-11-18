Был жестоко убит: в Тернопольской области попрощались с украинским военным (фото)

Фото: Похороны Руслана Романюка (facebook.com/Моя Лановеччина)

Военного задушили

Сегодня, 18 ноября в Тернопольской области прошла похоронная процессия в память о воине Руслане Романюке, который был жестоко убит на вокзале в Днепре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный священник Лановеччины Алексей Филюк.

Известно, что 41-летний военнослужащий Роман Романюк собирался в отпуск в родное село Белозерка, Тернопольская область, но этому было не суждено случиться. Сначала у него украли документы и личные вещи, что вынудило его написать заявление в полицию. А позже произошла трагедия – его тело нашли недалеко от вокзала в одном из зданий заброшенного завода. А его личность удалось опознать только благодаря волонтерам.

Фото: Похороны Руслана Романюка (facebook.com/Моя Лановеччина)

Священнослужитель Алексей Филюк тогда написал в социальной сети: "Страшная новость всколыхнула только что Лановеччину и наш приход! Жестоко был убит контрактный военнослужащий ВСУ Руслан Романюк, который ехал в отпуск в свое родное село Белозерка и так хотел побывать на молитве в своем тихом сельском храме! Вечная память!".

По предварительным данным, мужчина умер от асфиксии, то есть был задушен.

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Видео: РБК-Украина