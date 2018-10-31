В харьковской больнице скончался 61-летний ветеран АТО

Фото: коллаж РБК-Украина

Алексей Божков был награжден медалью "Защитнику отечества" и "За оборону родного государства"

В Харькове в больнице от инсульта скончался ветеран АТО на Донбассе 61-летний Алексей Божков. Об этом сообщили волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО / Харьков" на странице в соцсети Facebook.

Воин скончался ночью 29 октября.

Алексей участвовал в боевых действиях на Донбассе с 13 августа 2014 по 11 декабря 2017 года. Во время боев он получил огнестрельное ранение средней трети левого плеча и контузию.

Алексей Божков был награжден медалью "Защитнику отечества" и "За оборону родного государства".

Скрин: facebook.com/Sistermercikharkivukrain

Отмечается, что Божков был уволен из рядов Вооруженных сил Украины по возрасту, однако не оставлял надежды подписать контракт.

Так как у него небыло родных, в последнее время Алексей проживал в "Центре реабилитации воинов АТО, членов их семей, семей погибших, пропавших без вести и волонтеров".

Алексей Божков (фото: facebook.com/Sistermercikharkivukrain)

Прощание с Божковым и похороны состоятся в Харькове в среду, 31 октября, на 18 кладбище.

Как сообщалось ранее, недавно в зоне ООС на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский боец Дмитрий Дарий из Черновицкой области.

Напомним, что в сети показали фотографию погибшего бойца с позывным "Сява".

Также мы писали о том, что пуля вражеского снайпера убила бойца Александра Ура. У него осталась жена и годовалая дочь.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина