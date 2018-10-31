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У харківській лікарні помер 61-річний ветеран АТО

STYLERВійна    31.10.2018 - 09:02
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Олексій Божков був нагороджений медаллю "Захиснику вітчизни" та "За оборону рідної держави"

У Харкові в лікарні від інсульту помер ветеран АТО на Донбасі 61-річний Олексій Божков. Про це повідомили волонтери громадської організації "Сестра милосердя АТО / Харків" на сторінці в соцмережі Facebook.

Воїн помер вночі 29 жовтня.

Олексій брав участь у бойових діях на Донбасі з 13 серпня 2014 по 11 грудня 2017 року. Під час боїв він отримав вогнепальне поранення середньої третини лівого плеча і контузію.

Олексій Божков був нагороджений медаллю "Захиснику вітчизни" та "За оборону рідної держави".

У харківській лікарні помер 61-річний ветеран АТОУ харківській лікарні помер 61-річний ветеран АТО

Скрін: facebook.com/Sistermercikharkivukrain

Зазначається, що Божков був звільнений з лав Збройних сил України за віком, проте не полишав надії підписати контракт.

Оскільки у нього не було рідних, в останній час Олексій проживав у "Центрі реабілітації воїнів АТО, членів їх сімей, сімей загиблих, зниклих без вісті та волонтерів".

У харківській лікарні помер 61-річний ветеран АТОУ харківській лікарні помер 61-річний ветеран АТО

Олексій Божков (фото: facebook.com/Sistermercikharkivukrain)

Прощання з Божковим та похорон відбудуться у Харкові в середу, 31 жовтня, на 18 кладовищі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в зоні ООС на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув український боєць Дмитро Дарій з Чернівецької області.

Нагадаємо, що в мережі показали фотографію загиблого бійця з позивним "Сява".

Також ми писали про те, що куля ворожого снайпера вбила бійця Олександра Ура. У нього залишилася дружина і однорічна дочка.

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Відео: РБК-Україна

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