Во Львовской области похоронили 23-летнего ветерана АТО

Василий Колодий принимал участие в российско-украинской войне на Донбассе с октября 2014 года по октябрь 2017 года
Во Львовской области в Каменке-Бугской в четверг, 16 ноября, похоронили военнослужащего ВСУ Василия Колодия - ветерана антитеррористической операции на Донбассе. 23-летний воин скончался 9 ноября в Варшаве (Польша), где проходил лечение, передали в Союзе воинов ATO Каменка-Бугского района на странице в соцсети Facebook.
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким по поводу невосполнимой утраты", - говорится в сообщении
Василий Колодий (фото: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району)
Боец длительное время боролся с тяжелой болезнью. В польской столице в центре онкологии имени Марии Склодовской-Кюри принял несколько курсов химиотерапии.
Василий Колодий родился 24 мая 1995 года.
Как рассказали в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, он принимал участие в российско-украинской войне с октября 2014 года по октябрь 2017 года.
Фото: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району
В комментариях к сообщению пользователи соцсети высказывают свои соболезнования семье погибшего воина:
"Пусть с Богом покоится. Вечная память";
"Пусть земля ему будет пухом. Искренние соболезнования семье";
"Большое сочувствие семье";
"Царство небесное тебе, мой хороший брат"...
Скрин: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району
Ранее сообщалось, что 13 ноября в Одессе в больнице скончался известный активист, участник Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе, освобождавший Славянск Сергей Николов. Боец Нацгвардии умер из-за тяжелой болезни - рака легких.
Также мы писали о том, что 23 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вблизи Волновахи от пули снайпера погиб военный 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старший солдат Александр Ур.
Напомним, ночью 29 октября в Харькове в больнице от инсульта скончался ветеран АТО на Донбассе 61-летний Алексей Божков, который участвовал в боевых действиях на Донбассе с 13 августа 2014 по 11 декабря 2017 года.
Видео: РБК-Украина