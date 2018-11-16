Во Львовской области похоронили 23-летнего ветерана АТО

Фото: коллаж РБК-Украина

Василий Колодий принимал участие в российско-украинской войне на Донбассе с октября 2014 года по октябрь 2017 года

Во Львовской области в Каменке-Бугской в четверг, 16 ноября, похоронили военнослужащего ВСУ Василия Колодия - ветерана антитеррористической операции на Донбассе. 23-летний воин скончался 9 ноября в Варшаве (Польша), где проходил лечение, передали в Союзе воинов ATO Каменка-Бугского района на странице в соцсети Facebook.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким по поводу невосполнимой утраты", - говорится в сообщении

Василий Колодий (фото: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району)

Боец длительное время боролся с тяжелой болезнью. В польской столице в центре онкологии имени Марии Склодовской-Кюри принял несколько курсов химиотерапии.

Василий Колодий родился 24 мая 1995 года.

Как рассказали в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, он принимал участие в российско-украинской войне с октября 2014 года по октябрь 2017 года.

Фото: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району

В комментариях к сообщению пользователи соцсети высказывают свои соболезнования семье погибшего воина:

"Пусть с Богом покоится. Вечная память";

"Пусть земля ему будет пухом. Искренние соболезнования семье";

"Большое сочувствие семье";

"Царство небесное тебе, мой хороший брат"...

Скрин: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району

Ранее сообщалось, что 13 ноября в Одессе в больнице скончался известный активист, участник Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе, освобождавший Славянск Сергей Николов. Боец Нацгвардии умер из-за тяжелой болезни - рака легких.

Также мы писали о том, что 23 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вблизи Волновахи от пули снайпера погиб военный 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старший солдат Александр Ур.

Напомним, ночью 29 октября в Харькове в больнице от инсульта скончался ветеран АТО на Донбассе 61-летний Алексей Божков, который участвовал в боевых действиях на Донбассе с 13 августа 2014 по 11 декабря 2017 года.

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Видео: РБК-Украина