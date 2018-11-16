У Львівській області поховали 23-річного ветерана АТО

Фото: колаж РБК-Україна

Василь Колодій брав участь у російсько-українській війні на Донбасі з жовтня 2014 року по жовтень 2017 року

У Львівській області в Кам'янка-Бузьці у четвер, 16 листопада, поховали військовослужбовця ЗСУ Василя Колодія - ветерана антитерористичної операції на Донбасі. 23-річний воїн помер 9 листопада у Варшаві (Польща), де проходив лікування, передали у Спілці воїнів ATO Кам'янка-Бузького району на сторінці в соцмережі Facebook.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні

Василь Колодій (фото: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району)

Боєць тривалий час боровся з важкою хворобою. У польській столиці в центрі онкології імені Марії Склодовської-Кюрі прийняв кілька курсів хіміотерапії.

Василь Колодій народився 24 травня 1995 року.

Як розповіли в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, він брав участь у російсько-українській війні з жовтня 2014 року по жовтень 2017 року.

Фото: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі висловлюють свої співчуття родині загиблого воїна:

"Хай з Богом спочиває. Вічна пам'ять";

"Хай земля йому буде пухом. Щирі співчуття родині";

"Велике співчуття родині";

"Царство небесне тобі, мій хороший брате"...

Скрін: facebook.com/Спілка-воїнів-ATO-Камянка-Бузького-району

Раніше повідомлялося, що 13 листопада в Одесі в лікарні помер відомий активіст, учасник Революції Гідності та антитерористичної операції на Донбасі, звільняв Слов'янськ Сергій Ніколов. Боєць Нацгвардії помер через важку хворобу - рак легенів.

Також ми писали про те, що 23 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поблизу Волновахи від кулі снайпера загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади старший солдат Олександр Ур.

Нагадаємо, вночі 29 жовтня у Харкові в лікарні від інсульту помер ветеран АТО на Донбасі 61-річний Олексій Божков, який брав участь у бойових діях на Донбасі з 13 серпня 2014 по 11 грудня 2017 року.

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Відео: РБК-Україна