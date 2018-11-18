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Був жорстоко убитий: у Тернопільській області попрощалися з українським військовим (фото)

STYLERВійна    18.11.2018 - 22:59
Був жорстоко убитий: у Тернопільській області попрощалися з українським військовим (фото)
Фото: Похорон Руслана Романюка (facebook.com/Моя Лановеччина)

Військового задушили

Сьогодні, 18 листопада в Тернопільській області пройшла похоронна процесія в пам'ять про воїна Руслана Романюка, який був жорстоко убитий на вокзалі в Дніпрі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив відомий священик Лановеччины Олексій Філюк.

Відомо, що 41-річний військовослужбовець Роман Романюк збирався у відпустку в рідне село Білозерка, Тернопільська область, але цьому не судилося статися. Спочатку у нього вкрали документи та особисті речі, що змусило його написати заяву в поліцію. А пізніше сталася трагедія – його тіло знайшли недалеко від вокзалу в одному з будинків занедбаного заводу. А його особу вдалося пізнати тільки завдяки волонтерам.

 

Фото: Похорон Руслана Романюка (facebook.com/Моя Лановеччина)

Священослужитель Олексій Філюк тоді написав у соціальній мережі: "Страшна новина сколихнула тільки що Лановеччину і наш прихід! Жорстоко було вбито контрактний військовослужбовець ЗСУ Руслан Романюк, який їхав у відпустку у своє рідне село Білозерка і так хотів побувати на молитві в своєму тихому сільському храмі! Вічна пам'ять!".

За попередніми даними, чоловік помер від асфіксії, тобто був задушений.

Раніше повідомлялося, що Боєць Нацгвардії помер із-за важкої хвороби - раку легень.

Також ми писали про те, що 23 жовтня в зоні ООС поблизу Волновахи від кулі снайпера загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади старший солдат Олександр Ур.

Нагадаємо, вночі 29 жовтня у Харкові в лікарні від інсульту помер ветеран АТО на Донбасі 61-річний Олексій Божков, який брав участь у бойових діях на Донбасі з 13 серпня 2014 по 11 грудня 2017 року.

Відео: РБК-Україна

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