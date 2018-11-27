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Слава Герою: на Донбасі загинув український боєць з Луцька

STYLERВійна    27.11.2018 - 12:04
Слава Герою: на Донбасі загинув український боєць з Луцька
Фото: Свічка (Уніан)

Боєць загинув під час обстрілу в Луганській області

На Донбасі загинув український боєць, військовослужбовець 14-ї ОМБР Віктор Лахай. Про це повідомили в прес-службі Луцької міської ради.

Віктор Лахай був поранений 26 листопада під час обстрілу чотового опорного пункту в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області. На жаль, поранення було несумісним із життям. Бійцю було 42 роки.

Віктор Лахай народився в селі Велика Глуша Любешівського району Луцької області. Закінчив у 1993 році школу в Луцьку. Потім навчався у Луцькому Вищому професійному училищі. З 1996 по 1998 рік проходив військову службу і отримав звання молодшого сержанта.

"Луцька міська рада та виконавчий комітет висловлюють найщиріші співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять! Слава Герою!", - сказано в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Донеччині загинув український воїн.

В зоні проведення бойових дій в Донецькій області загинув житель Черкаської області Сергій Гаркуша. Воїн був родом з села Валява, Городищенського району.

Герой загинув у районі населеного пункту Красногорівка, він попрощався з життям під час обстрілу українських позицій.

А також ми писали про те, що в мережі розповіли про смерть бійця АТО.

У Київській області помер боєць АТО Володимир Гаркуша, який останні рік боровся з важким онкологічним захворюванням.

Відео: РБК-Україна

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