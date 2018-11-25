"Нет слов от отчаяния и боли": на Донбассе погиб украинский воин

Иллюстративное фото (УНИАН)

Погибший воин пошел служить в армию по собственному желанию несколько лет назад

На Востоке краины в зоне ООС погиб украинский военнослужащий из Черкасской области. Об этом сообщил Владимир Чос на странице сообщества "Союз воинов АТО Черкасской Городищенского р-н" в соцсети Facebook.

Так, в зоне проведения боевых действий в Донецкой области погиб житель Черкасской области Сергей Гаркуша. Воин был родом из села Валява, Городищенского района.

"Ужасная новость. У нас опять потери на Востоке. В зоне проведения операции объединенных сил погиб Сергей Гаркуша с Валявы. Нет слов от отчаяния и боли. Похороны во вторник 27 ноября в Валяве", - написано в сообщении поста.

Герой погиб в районе населенного пункта Красногоровка, он попрощался с жизнью во время обстрела украинских позиций. Смерть наступила в результате прямого попадания кумулятивного выстрела из СПГ-9.

Солдат военной службы по контракту 28 механизированной бригады Сергей Гаркуша нес боевое дежурство на ВОП. Сергей по собственному желанию пошел служить в Вооруженные Силы Украины с 15 сентября 2016 года.

Скриншот поста (facebook.com/Союз воинов АТО Черкасской Городищенского р-н)

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области попрощались с украинским военным.

До этого мы писали, что Боец Нацгвардии умер из-за тяжелой болезни - рака легких.

Также 23 октября в зоне ООС вблизи Волновахи от пули снайпера погиб военный 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старший солдат Александр Ур.

Видео: РБК-Украина