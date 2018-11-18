"Царство Небесное, герой": На Донбассе погиб еще один украинский воин

Коллаж (РБК-Украина)

Мужчина погиб вчера, это произошло в результате обстрела украинских позиций

На оккупированном Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил в субботу, 17 ноября, погиб украинский военнослужащий Виталий Онуфрейчук. Известно, что герой умер в результате обстрела украинских позиций. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"От имени областной государственной администрации и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования родным и близким уроженца города Черновцы Виталия Онуфрейчука, 1981 года, который погиб 17 ноября в зоне проведения операции Объединенных Сил. Пусть Господь даст силы перенести непоправимую утрату всем, кто знал Виталия Онуфрейчука. Вечная память и Царство Небесное Герой!", - написано в сообщении на сайте.

Виталий родился в 1981 году, жил в Черновцах. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Отметим, во время боевых действий 16 ноября потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, 16 октября под Сумами простились с погибшим на Донбассе героем Владимиром Бузовским. Мужчина погиб 23 сентября возле поселка Луганское на Светлодарской дуге в результате прямого попадания снаряда в блиндаж во время вражеского обстрела.

Ранее мы сообщали о том, что после тяжелой болезни скончался ветеран АТО.

Видео: РБК-Украина