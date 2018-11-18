"Царство Небесне, герой": На Донбасі загинув ще один український воїн

Колаж (РБК-Україна)

Чоловік загинув вчора, це відбулося в результаті обстрілу українських позицій

На окупованому Донбасі, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в суботу, 17 листопада, загинув український військовослужбовець Віталій Онуфрейчук. Відомо, що герой помер в результаті обстрілу українських позицій. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

"Від імені обласної державної адміністрації та від себе особисто висловлюю щирі слова співчуття рідним і близьким уродженця міста Чернівці Віталія Онуфрейчука, 1981 року народження, який загинув 17 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних Сил. Нехай Господь дасть сили перенести непоправну втрату всім, хто знав Віталія Онуфрейчука. Вічна пам'ять і Царство Небесне Герой!", - написано в повідомленні на сайті.

Віталій народився в 1981 році, жив у Чернівцях. Військовий служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді.

Зазначимо, під час бойових дій 16 листопада втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, 16 жовтня під Сумами попрощалися із загиблим на Донбасі героєм Володимиром Бузовским. Чоловік загинув 23 вересня біля селища Луганське на Светлодарской дузі в результаті прямого попадання снаряда в бліндаж під час ворожого обстрілу.

Раніше ми повідомляли про те, що після важкої хвороби помер ветеран АТО.

Відео: РБК-Україна