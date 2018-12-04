Слава Герою: на Донбассе погиб украинский боец

Иллюстративное фото (УНИАН)

Горсовет выразил соболезнования родным и близким погибшего воина

В зоне проведения ООС погиб младший сержант, старший механик-водитель танкового батальона воинской части С4261 Александр Иванишко. Боец был родом из Каменского Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте Каменского горсовета.

Городской голова Каменского Андрей Белоусов, горсовет, а также исполнительный комитет городского совета выразили соболезнования родным и близким погибшего Александра Иванишко.

Александр Сергеевич Иванишко был призван в Вооруженные Силы Украины в феврале 2018 года. Он 1987 года рождения.

"В эти тяжелые дни мы вместе с родными разделяем боль невосполнимой утраты, низко склоняемся в скорби. Верный гражданскому долгу и военной присяге, Александр Иванишко самоотверженно и мужественно отстаивал свободу родной страны, защищал мирное небо и нашу спокойную жизнь", - говорится на сайте горсовета.

Ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе перешли на особый режим боевой готовности. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

На Донбассе погиб украинский боец. Виктор Лахай был ранен 26 ноября во время обстрела взводного опорного пункта в селе Екатериновка Попаснянского района Луганской области. Ранение было несовместимым с жизнью. Бойцу было 42 года.

Герои, погибшие в ноябре 2018

Видео РБК-Украина