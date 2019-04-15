Рятував життя воїнів: на Донбасі загинув юний медик з Госпітальєрів (фото)

Микола Волков отримав тяжке поранення на Донбасі 12 квітня
Війна в Україні забрала життя ще одного добровольця. 15 квітня помер 20-річний "госпітальєр" Микола Волков з позивним "Смурфік". Про це повідомила засновник батальону "Госпітальєри" Яна Зінкевич на своїй Facebook-сторінці.
Відомо, що боєць 8-го батальону Аратта, медик-госпітальєр отримав смертельне поранення в голову від ворожої кулі снайпера.
Протягом трьох днів Микола перебував у комі, у ньго був пошкоджений мозок. Сьгодні серце бійця перестало битися.
На Донбасі загинув Микола Волков з позивним Смурфік (скрін: facebook.com/yana.hospitallers)
"На жаль, наш хоробрий Смурфік щойно помер... Він відчайдушно боровся за життя останні дні. За нього переживали та молились тисячі людей. Дякую усім за вашу небайдужість та підтримку Смурфіка", - йдеться в повідомленні.
Цей відчайдушний хлопець з Маріуполя від самого початку війни був небайдужим до України.
Прощання з Миколою Волковим відбудеться в поминальному домі в Маріуполі в середу 17 квітня 2019 року о 13:00. Його поховають на Алеї Слави Старокримського кладовища.
На Донбасі загинув Микола Волков з позивним Смурфік (фото: facebook.com/yana.hospitallers)
Користувачі мережі прощаються з хоробрим українським воїном, який боровся за всіх нас.
Нагадаємо, 13 квітня помер воїн ООС Ігор Ігнатенко, який, намагаючись захистити своїх побратимів, отримав смертельні поранення через розрив міни.
Раніше ми писали про те, що на фронті на Донбасі у березні загинули десять українських військових.