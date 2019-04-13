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Намагався врятувати інших: трагічно загинув старший сержант ВСУ (фото)

STYLERВійна    13.04.2019 - 16:19
Намагався врятувати інших: трагічно загинув старший сержант ВСУ (фото)
Помер воїн ООС – старший сержант Ігор Ігнатенко загинув під час вибуху (колаж РБК-Україна)

Помер воїн ООС, який намагався захистити своїх побратимів

Помер воїн ООС Ігор Ігнатенко, який, намагаючись захистити своїх побратимів, отримав смертельні поранення через розрив міни. Про смерть старшого сержанта ЗСУ стало відомо 13 квітня. Про це розповів на денному брифінгу представник прес-центру ООС Олексій Жуганов.

За даними представника прес-центру ООС Жуганова, обстріл стався біля Авдіївки 12 квітня.

"З метою виявлення системи вогню батальйонного району оборони окремої механізованої бригади, що виконує бойові завдання на підступах до міста Авдіївка, ввечері ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по одному з опорних пунктів. У той же час, для заняття більш вигідного положення в смузі забезпечення, група ворожої піхоти під прикриттям вогню приховано вирушила у бік наших позицій. Номер розрахунку гранатометного взводу старший сержант Ігор Ігнатенко разом з товаришами вчасно помітив переміщення противника і відкрив по ворогу вогонь, заблокувавши його в декількох сотнях метрів від наших позицій. Для розблокування своєї піхоти і прикриття відступу противник посилив обстріл, застосувавши міномети калібру 82 мм. Одна з мінометних мін вибухнула поблизу позиції, на якій перебував Ігор, завдавши йому поранення, не сумісні з життям", - розповів представник ООС.

Намагався врятувати інших: трагічно загинув старший сержант ВСУ (фото)

Помер воїн ООС Ігор Ігнатенко (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Наголошується, що проявлену мужність при захисті України Ігор Ігнатенко буде представлений до нагородження посмертно.

Нагадаємо, що на Донбасі помер юний боєць ВСУ у власний день народження.

Повідомлялося, що на фронті на Донбасі у березні загинули десять українських військових.

Ми також писали про те, що напередодні президентських виборів окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника.

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