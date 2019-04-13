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Пытался спасти остальных: трагически погиб старший сержант ВСУ (фото)

STYLERВойна    13.04.2019 - 16:19
Пытался спасти остальных: трагически погиб старший сержант ВСУ (фото)
Умер воин ООС – старший сержант Игорь Игнатенко погиб во взрыве (коллаж РБК-Украина)

Умер воин ООС, который пытался защитить своих собратьев

Умер воин ООС Игорь Игнатенко, который, пытаясь защитить своих собратьев, получил смертельные ранения из-за разрыва мины. О смерти старшего сержанта ВСУ стало известно 12 апреля. Об этом рассказал на дневном брифинге представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов.

По данным представителя пресс-центра ООС Жуганова, обстрел случился возле Авдеевки 12 апреля.

"С целью выявления системы огня батальонного района обороны отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задачи на подступах к городу Авдеевка, вечером враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов. В то же время, для занятия более выгодного положения в полосе обеспечения, группа вражеской пехоты под прикрытием огня скрыто выдвинулась в сторону наших позиций. Номер расчета гранатометного взвода старший сержант Игорь Игнатенко вместе с товарищами вовремя заметил перемещение противника и открыл по врагу огонь, заблокировав его в нескольких сотнях метров от наших позиций. Для разблокирования своей пехоты и прикрытия отступления противник усилил обстрел, применив минометы калибра 82 мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции, на которой находился Игорь, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью", - рассказал представитель ООС.

Пытался спасти остальных: трагически погиб старший сержант ВСУ (фото)

Умер воин ООС Игорь Игнатенко (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Отмечается, что проявленное мужество при защите Украины Игорь Игнатенко будет представлен к награждению посмертно.

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