Спасал жизни воинов: на Донбассе погиб юный медик из Госпитальеров (фото)

На Донбассе погиб Николай Волков с позывным Смурфик (коллаж РБК-Украина)

Николай Волков получил тяжелое ранение на Донбассе 12 апреля

Война в Украине унесла жизнь еще одного добровольца. 15 апреля умер 20-летний "госпитальер" Николай Волков с позывным "Смурфик". Об этом сообщила основатель батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич на своей Facebook-странице.

Известно, что боец 8-го батальона Аратта, медик-госпитальер получил смертельное ранение в голову от вражеской пули снайпера.

В течение трех дней Николай находился в коме, у него был поврежден мозг. Сегодня сердце воина перестало биться.

На Донбассе погиб Николай Волков с позывным Смурфик (скрин: facebook.com/yana.hospitallers)

"К сожалению, наш храбрый Смурфик только что умер... Он отчаянно боролся за жизнь последние дни. За него переживали и молились тысячи людей. Спасибо всем за ваше неравнодушие и поддержку Смурфика", - говорится в сообщении.

Этот отчаянный парень из Мариуполя от самого начала войны был неравнодушным к Украине.

Прощание с Николаем Волковым состоится в поминальном доме в Мариуполе в среду 17 апреля 2019 года в 13:00. Его похоронят на Аллее Славы Старокрымского кладбища.

На Донбассе погиб Николай Волков с позывным Смурфик (фото: facebook.com/yana.hospitallers)

Пользователи сети прощаются с храбрым украинским воином, который боролся за всех нас.

"Слава герою! Навеки Слава! Возвращайся в новом теле, воин Перуна. Больно, что так рано ушел. Украина плачет за тобой, славный мальчик";

"Сердце и душа плачет от боли! Сколько еще детей должно отдать свою жизнь за Украину? Покойся с Богом!"

"Прими, Боже, душу воина! Покойся с миром, дружище!"

"Боже, какая страшная новость. Молились за него. Царство небесное воину";

"Боже, прими мальчика и оберни свою Любовью! Солнышко, отдыхай с миром".

Напомним, 13 апреля умер воин ООС Игорь Игнатенко, который, пытаясь защитить своих собратьев, получил смертельные ранения из-за разрыва мины.

Ранее мы писали о том, что на фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военных.