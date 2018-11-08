Українські снайпери в роботі: у мережі з'явилося сильне відео

Колаж РБК-Україна

У ролику показано найскладніші моменти в роботі снайперів

В мережі опублікували ролик, який показує роботу українських військових-снайперів. Відповідне відео було опубліковано на сторінці MIL.IN.UA у соціальній мережі Facebook.

На кадрах відео можна побачити роботу снайперів Національної гвардії України. Вони проводять спеціальну операцію в лісовому масиві. У відеоролику відображені найбільш важкі моменти роботи українських снайперів.

Зокрема, військовослужбовці зі спеціального підрозділу після розташування на бойових позиціях, придумують собі різне маскування, щоб сховатися від очей противника.

У процесі роботи українські військові годинами можуть ходити під шарами трави і листя, щоб знайти необхідну точку для одного, але вдалого пострілу.

Снайпери Національної гвардії Снайпери Національної гвардії Опубліковано MIL.IN.UA Четвер, 8 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео удару ВСУ з позиції окупантів на Светлодарской дузі.

В Інтернеті опубліковано відео удару бойової групи К-2 54-ї бригади Збройних сил України з позиції окупаційних військ Російської Федерації під назвою "Смітник" в районі Светлодарской дуги.

А також ми повідомляли про те, що волонтер розповів про взяття під контроль ВСУ нових територій в "сірій зоні".

Волонтер розповів, що останнім часом українські військові просунулися на різних ділянках на 200-300 метрів, то на 500 метрів, а де-то відійшло під контроль ВСУ 1,5 кв. км території.

Відео: РБК-Україна