Украинские снайперы в работе: в сети появилось сильное видео

Коллаж РБК-Украина

В ролике показаны самые сложные моменты в работе снайперов

В сети опубликовали ролик, который показывает работу украинских военных-снайперов. Соответствующее видео опубликовано на странице MIL.IN.UA в социальной сети Facebook.

На кадрах видео можно увидеть работу снайперов Национальной гвардии Украины. Они проводят специальную операцию в лесном массиве. В видеоролике запечатлены самые тяжелые моменты работы украинских снайперов.

В частности, военнослужащие из специального подразделения после расположения на боевых позициях, придумывают себе различную маскировку, чтобы скрыться от глаз противника.

В процессе работы украинские военные часами могут ходить под слоями травы и листьев, чтобы найти необходимую точку для одного, но удачного выстрела.

Снайпери Національної гвардії Снайпери Національної гвардії Опубліковано MIL.IN.UA Четвер, 8 листопад 2018 р.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео удара ВСУ по позиции оккупантов на Светлодарской дуге.

В Интернете опубликовано видео удара боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины по позиции оккупационных войск Российской Федерации под названием "Мусорник" в районе Светлодарской дуги.

А также мы сообщали о том, что волонтер рассказал о взятии под контроль ВСУ новых территорий в "серой зоне".

Волонтер рассказал, что за последнее время украинские военные продвинулись на разных участках то на 200-300 метров, то на 500 метров, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв.км территории.

Видео: РБК-Украина