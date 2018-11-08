Украинские снайперы в работе: в сети появилось сильное видео

В ролике показаны самые сложные моменты в работе снайперов
В сети опубликовали ролик, который показывает работу украинских военных-снайперов. Соответствующее видео опубликовано на странице MIL.IN.UA в социальной сети Facebook.
На кадрах видео можно увидеть работу снайперов Национальной гвардии Украины. Они проводят специальную операцию в лесном массиве. В видеоролике запечатлены самые тяжелые моменты работы украинских снайперов.
В частности, военнослужащие из специального подразделения после расположения на боевых позициях, придумывают себе различную маскировку, чтобы скрыться от глаз противника.
В процессе работы украинские военные часами могут ходить под слоями травы и листьев, чтобы найти необходимую точку для одного, но удачного выстрела.
Снайпери Національної гвардії
Снайпери Національної гвардіїОпубліковано MIL.IN.UA Четвер, 8 листопад 2018 р.
Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео удара ВСУ по позиции оккупантов на Светлодарской дуге.
В Интернете опубликовано видео удара боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины по позиции оккупационных войск Российской Федерации под названием "Мусорник" в районе Светлодарской дуги.
А также мы сообщали о том, что волонтер рассказал о взятии под контроль ВСУ новых территорий в "серой зоне".
Волонтер рассказал, что за последнее время украинские военные продвинулись на разных участках то на 200-300 метров, то на 500 метров, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв.км территории.
Видео: РБК-Украина