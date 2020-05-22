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Ветеран "Азову" знявся у фільмі окупантів про бої під Широкиним: спалахнув скандал

STYLERВійна    22.05.2020 - 15:24
Ветеран "Азову" знявся у фільмі окупантів про бої під Широкиним: спалахнув скандал
Ветеран "Азова" знявся у фільмі бойовиків (колаж РБК-Україна)

Полк "Азов" назвав вчинок колишнього бійця неприпустимим

Колишній боєць полку "Азов" Михайло Бурмистенко з позивним "Бон" знявся з бойовиками "ДНР" у стрічці про хід проведення Широкинської операції в лютому 2015 року в Донецькій області. Ветеран дав відео інтерв'ю окупантам, чим викликав обурення і критику своїх побратимів.

Українські військові відзначають, що будь-яка участь бійців ЗСУ "у фрік-шоу загарбників - неприпустима". Про це йдеться в заяві щодо інциденту, опублікованій прес-службою полку.

"Такі дії - на руку нашому ворогові, адже інформаційні баталії відіграють важливу роль у російсько-українській війні, що вже шостий рік триває на Донбасі", - підкреслюють в "Азові".

Так, вчинок ветерана в прес-службі розцінили як зраду.

"Брати участь у шоу, які пропагандують дії загарбників – жалюгідний вчинок, на який не міг піти справжній український воїн, захисник. І на нього не мав права азовець!" - йдеться в заяві.

Скандальний фільм "Широкино" вийшов 20 травня на YouTube-каналі "GREY ZONE". У стрічці використовували фрагменти тих боїв, а учасники ділилися спогадами.

В ході успішної Широкинської наступальної операції на сили окупантів взимку 2015 року загинули 11 бійців полку "Азов". Після трагічного обстрілу бойовиками з "Градів" Маріуполя в січні 2015 року "азовцям" вдалося посунути лінію фронту подалі від міста, тим самим убезпечивши його від таких злочинних обстрілів ворога.

Раніше ми писали про те, що на фронті Донбасі українські військові дали гідну відсіч окупантам у відповідь на обстріл і провокації - в мережі з'явилося відео, зняте з безпілотника.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України ДНРАзовинтервьюветеран АТО
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