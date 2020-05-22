Ветеран "Азова" снялся в фильме оккупантов о боях под Широкино: вспыхнул скандал

Ветеран "Азова" снялся в фильме боевиков (коллаж РБК-Украина)

Полк "Азов" назвал поступок бывшего бойца недопустимым

Бывший боец полка "Азов" Михаил Бурмистенко с позывным "Бон" снялся с боевиками "ДНР" в ленте о ходе проведения Широкинской операции в феврале 2015 года в Донецкой области. Ветеран дал видео интервью оккупантам, чем вызвал возмущение и критику своих побратимов.

Украинские военные отмечают, что любое участие бойцов ВСУ "во фрик-шоу захватчиков - недопустимо". Об этом говорится в заявлении относительно инцидента, опубликованном пресс-службой полка.

"Такие действия - на руку нашему врагу, ведь информационные баталии играют важную роль в российско-украинской войне, которая уже шестой год продолжается на Донбассе", - подчеркивают в "Азове".

Так, поступок ветерана в пресс-службе расценили как предательство.

"Участвовать в шоу, которые пропагандируют действия захватчиков - жалкий поступок, на который не мог пойти настоящий украинский воин, защитник. И на него не имел права азовец! - говорится в заявлении.

Скандальный фильм "Широкино" вышел 20 мая на YouTube-канале "GREY ZONE". В ленте использовали фрагменты тех боев, а участники делились воспоминаниями.

В ходе успешной Широкинской наступательной операции на силы оккупантов зимой 2015 года погибли 11 бойцов полка "Азов". После трагического обстрела боевиками из "Градов" Мариуполя в январе 2015 года "азовцам" удалось подвинуть линию фронта подальше от города, тем самым обезопасив его от следующих преступных обстрелов врага.

Ранее мы писали о том, что на фронте Донбассе украинские военные дали оккупантам достойный отпор в ответ на обстрелы и провокации - в сети появилось видео, снятое с беспилотника.

Автор: Владимир Костырин