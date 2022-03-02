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Воїни 95 ОДШБр увійшли в Горлівку, поки окупанти обстрілювали їхні казарми у Житомирі

Автор: Styler

Поки російська армія наносила бомбові удари по Житомиру і зокрема била по базі 95 ОДШБр, наші військові увійшли в Горлівку, яка з 2014 року була зайнята російськими окупаційними військами.

Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.

За його словами, наші воїни взяли під свій контроль частину міста, яке знаходиться поки що у межах так званої "ДНР".

"95 ОДШБр зайшла в Горлівку та взяла під контроль частину міста! Пишаюсь своєю бригадою! (з 2015 по 2017 рік Погребиський служив помічником гранатометника якраз у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді - ред.)" - написав Олександр.

Додамо, що у Міноборони поки не підтвердили інформацію про те, що наші війська увійшли до Горлівки (станом на ніч з 1 на 2 березня). Але і не спростовують.

До речі, у наших збройних силах нещодавно порівняли втрати російської армії в Україні та Чечні.

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ГорлівкаВійна в Україні