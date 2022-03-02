Воины 95 ОДШБр вошли в Горловку, пока оккупанты обстреливали их казармы в Житомире

Пока российская армия наносила бомбовые удары по Житомиру и в частности била по базе 95 ОДШБр, наши военные вошли в Горловку, которая с 2014 года была занята российскими оккупационными войсками.
Об этом в своем Facebook написал ветеран ООС и депутат Киевского городского совета Александр Погребиский.
По его словам, наши воины взяли под свой контроль часть города, который находится пока что в пределах так называемой "ДНР".
"95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города! Горжусь своей бригадой! (с 2015 по 2017 год Погребиский служил помощником гранатометчика как раз в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде - ред.)" - написал Александр.
Добавим, что в Минобороны пока не подтвердили информацию о том, что наши войска вошли в Горловку (по состоянию на ночь с 1 на 2 марта). Но и не опровергают.
Кстати, в наших вооруженных силах недавно сравнили потери российской армии в Украине и Чечне.
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