UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Воины 95 ОДШБр вошли в Горловку, пока оккупанты обстреливали их казармы в Житомире

Автор: Styler

Пока российская армия наносила бомбовые удары по Житомиру и в частности била по базе 95 ОДШБр, наши военные вошли в Горловку, которая с 2014 года была занята российскими оккупационными войсками.

Об этом в своем Facebook написал ветеран ООС и депутат Киевского городского совета Александр Погребиский.

По его словам, наши воины взяли под свой контроль часть города, который находится пока что в пределах так называемой "ДНР".

"95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города! Горжусь своей бригадой! (с 2015 по 2017 год Погребиский служил помощником гранатометчика как раз в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде - ред.)" - написал Александр.

Добавим, что в Минобороны пока не подтвердили информацию о том, что наши войска вошли в Горловку (по состоянию на ночь с 1 на 2 марта). Но и не опровергают.

Кстати, в наших вооруженных силах недавно сравнили потери российской армии в Украине и Чечне.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГорловкаВойна в Украине