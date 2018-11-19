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"Гаджети, кажете?": історія про постраждалих від війни дітей зворушила українців до сліз

STYLERВійна    19.11.2018 - 11:31
"Гаджети, кажете?": історія про постраждалих від війни дітей зворушила українців до сліз
Ілюстративне фото (wnpr.org)

У мережі розповіли історії про дітей, на життя яких вплинула війна

Волонтер і психолог з Харкова Катерина Шутальова поділилася історіями про дітей з посттравматичним стресовим розладом, які пережили жахи війни на Донбасі. Подробиці вона написала у своєму пості у Facebook.

"Я вам зараз розповім... Про хлопчика, який будує з глини порожній зоопарк без тварин і блок пости з танками, які його охороняють. А звірі пішли, бо війна... А ще, першокласник може ліпити з глини гранату, кидати в глину, і знову ліпити. І так 40 хвилин без перерви, і тільки потім передати цю гранату в чашку... Про хлопчика, який годину любовно і дбайливо ліпив фігурку бытька, який загинув рік тому, і все гладив пальцями глину. Я зазвичай не дозволяю забирати глину, але тут... Я ж не могла відняти у нього тата знову... Про дівчинку, яка не говорить, тому що її близький загинув на її очах, і якось гарячково притискає до себе маленьке худе руде кошеня... Про дівчинку 9 років з травмою сексуального насильства... Про те, що один з дітей, якому ми дарували подарунки в минулому році, вже ніколи не попросить гаджет у святого Миколая, тому що загинув під час обстрілу... Про брата і сестру - в їхній будинок прилетіло в серпні, діти і мама не постраждали, важко пораненого батька мати намагалася рятувати, а діти все це бачили... Хлопчик ліпить з глини фігурки людей і поділяє їх на частини своїм маленьким пальчиком... Гаджети, кажете?" - написала Шутальова.

Українців дуже вразила історія про дітей.

"Волосся стало дибки і мурашки. Катя, бажаю міцних моральних сил і миру", - написала одна з користувачів.

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Скріншот поста (facebook.com/Катерина Шуталева)

Раніше мешканка Донбасу розповіла про те, як живеться українцям під російською окупацією.

Також ми писали про вагітну вдову загиблого бійця АТО, яку змушують збирати непотрібні довідки для отримання допомоги.

Відео: РБК-Україна

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