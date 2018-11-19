"Гаджети, кажете?": історія про постраждалих від війни дітей зворушила українців до сліз

Ілюстративне фото (wnpr.org)

У мережі розповіли історії про дітей, на життя яких вплинула війна

Волонтер і психолог з Харкова Катерина Шутальова поділилася історіями про дітей з посттравматичним стресовим розладом, які пережили жахи війни на Донбасі. Подробиці вона написала у своєму пості у Facebook.

"Я вам зараз розповім... Про хлопчика, який будує з глини порожній зоопарк без тварин і блок пости з танками, які його охороняють. А звірі пішли, бо війна... А ще, першокласник може ліпити з глини гранату, кидати в глину, і знову ліпити. І так 40 хвилин без перерви, і тільки потім передати цю гранату в чашку... Про хлопчика, який годину любовно і дбайливо ліпив фігурку бытька, який загинув рік тому, і все гладив пальцями глину. Я зазвичай не дозволяю забирати глину, але тут... Я ж не могла відняти у нього тата знову... Про дівчинку, яка не говорить, тому що її близький загинув на її очах, і якось гарячково притискає до себе маленьке худе руде кошеня... Про дівчинку 9 років з травмою сексуального насильства... Про те, що один з дітей, якому ми дарували подарунки в минулому році, вже ніколи не попросить гаджет у святого Миколая, тому що загинув під час обстрілу... Про брата і сестру - в їхній будинок прилетіло в серпні, діти і мама не постраждали, важко пораненого батька мати намагалася рятувати, а діти все це бачили... Хлопчик ліпить з глини фігурки людей і поділяє їх на частини своїм маленьким пальчиком... Гаджети, кажете?" - написала Шутальова.

Українців дуже вразила історія про дітей.

"Волосся стало дибки і мурашки. Катя, бажаю міцних моральних сил і миру", - написала одна з користувачів.

Скріншот поста (facebook.com/Катерина Шуталева)

Раніше мешканка Донбасу розповіла про те, як живеться українцям під російською окупацією.

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Відео: РБК-Україна