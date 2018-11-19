"Гаджеты, говорите?": история о пострадавших от войны детях растрогала украинцев до слез

Иллюстративное фото (wnpr.org)

В сети рассказали истории о детях, на жизни которых повлияла война

Волонтер и психолог из Харькова Екатерина Шуталева поделилась историями о детях с посттравматическим стрессовым расстройством, которые пережили ужасы войны на Донбассе. Подробности она написала в своем посте в Facebook.

"Я вам сейчас расскажу... О мальчике, который строит из глины пустой зоопарк без животных и блок посты с танками, которые его охраняют. А звери ушли, потому что война... А еще, первоклашка может лепить из глины гранату, кидать в глину, и снова лепить. И так 40 минут без перерыва, и только потом передать эту гранату в чашку... Про мальчика, который час любовно и бережно лепил фигурку папы, который погиб год назад, и все гладил глину пальцами. Я обычно не разрешаю забирать глину, но тут... Я же не могла отнять у него папу опять... Про девочку, которая не говорит, потому что ее близкий погиб на ее глазах, и как-то лихорадочно прижимает к себе маленького тощего рыжего котенка... Про девочку 9 лет с травмой сексуального насилия... Про то, что один из детей, которым мы дарили подарки в прошлом году, уже никогда не попросит гаджет у святого Николая, потому что погиб во время обстрела... Про брата и сестру - в их дом прилетело в августе, дети и мама не пострадали, тяжело раненого отца мать пыталась спасать, а дети все это видели... Мальчик лепит из глины фигурки людей и разделяет их на части своим маленьким пальчиком... Гаджеты, говорите?" - написала Шуталева.

Украинцев очень поразила история о детях.

"Волосы встали дыбом и мурашки. Катя, желаю крепких моральных сил и мира", - написала одна из пользователей.

Скриншот поста (facebook.com/Екатерина Шуталева)

Ранее жительница Донбасса рассказала о том, как живется украинцам под российской оккупацией.

Также мы мы писали о беременной вдове погибшего бойца АТО, которую заставляют собирать ненужные справки для получения помощи.

Видео: РБК-Украина