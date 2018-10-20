"Ось воно, почалося": Путін підготував новий план по Донбасу (відео)

Відео: Путіна підловили на новому брехня (Youtube-канал/Роман Цимбалюк)

Український журналіст Роман Цимбалюк піймав президента РФ Володимира Путіна на новій брехні про Донбас. Про це повідомляє "Обозреватель".

"Володимир Володимирович, ви якось дивно читаєте мінські угоди. Чомусь Донбас під керівництвом Росії повинен мати право вето на будь-яке рішення, але при цьому не передбачається відновлення контролю над цією територією", - сказав він.

Більше того, стверджує Цимбалюк, Путін під час виступу вперше провів паралель між Донбасом та Південною Осетією.

"Він вперше провів паралель між Донбасом та Південною Осетією. Цього літа, 8 серпня, 10-я річниця російсько-грузинської війни. Нещодавно я робив відео про те, що грузинський сценарій майже повністю буде запропонований нам, українцям. І ось воно, почалося", - підкреслив він.

До речі, Володимир Путін, який, як відомо, відчуває дискомфорт з приводу свого невисокого зросту, неодноразово з'являвся на публічних заходах у взутті, забезпеченою прихованим каблуком. На цей раз Путін продемонстрував таке взуття на зустрічі з главою Південної Осетії Анатолієм Бібіловым.

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