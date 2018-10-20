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"Вот оно, началось": Путин подготовил новый план по Донбассу (видео)

STYLERВойна    20.10.2018 - 13:35

Видео: Путина подловили на новом вранье (Youtube-канал/Роман Цимбалюк)

Украинский журналист Роман Цимбалюк подловил президента РФ Владимира Путина на новом вранье о Донбассе. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Владимир Владимирович, вы как-то странно читаете минские соглашения. Почему-то Донбасс под руководством России должен иметь право вето на любое решение в Киеве, но при этом не предполагается восстановления контроля над этой украинской территорией", - сказал он.

Более того, утверждает Цимбалюк, Путин во время выступления впервые провел параллель между Донбассом и Южной Осетии.

"Он впервые провел параллель между Донбассом и Южной Осетией. Этим летом, 8 августа, была 10-я годовщина российско-грузинской войны. Недавно я  делал видео о том, что грузинский сценарий почти полностью будет предложен нам, украинцам. И вот оно, началось", - подчеркнул он.

Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал  такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Ранее пенсионерки РФ из так называемого "Отряда Путина" опозорились новым видео обращением к  гражданам Соединенных Штатов.

Недавно мы писали о том, что в столице под посольством России проводили акцию в поддержку политзаключенного в России Олега Сенцова.

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