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Від відплати не втекли: з'явилося відео потужного удару по окупантах на Донбасі

STYLERВійна    05.06.2020 - 21:26
Від відплати не втекли: з'явилося відео потужного удару по окупантах на Донбасі
На Донбасі по окупантах завдали ударів (колаж РБК-Україна)

В зоні ООС ліквідували ворожий 120-мм міномет окупантів із розрахунком

На Донбасі в зоні проведення ООС після обстрілу окупантами позицій українських військових був виявлений ворожий міномет калібру 120 мм, з якого бойовики вели вогонь. Після цього гармату та розрахунок прицільними ударами вдалося знищити.

Про це 5 червня розповів відомий волонтер Роман Доник на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував відповідне відео з аерозйомки - на ролику показана "відповідь" бійців та ліквідація міномета з розрахунком противника.

"Повтор за заявками телеглядачів. Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони. Знищений 1200мм міномет, що обстрілював наші позиції. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати (9:43). Не втекли", - написав він у пості.

Відео: На Донбасі знищили 120-мм міномет і розрахунок окупантів

Раніше ми писали про те, що бійці ЗСУ з вражаючою точністю знищили позицію бойовиків на Донбасі.

Також нещодавно з'явилося відео, як українські бійці на Донбасі послали бойовикам потужну відповідь.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Збройні сили УкраїниДонбасООС
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