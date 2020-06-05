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От возмездия не убежали: появилось видео мощного удара по оккупантам на Донбассе

STYLERВойна    05.06.2020 - 21:26
От возмездия не убежали: появилось видео мощного удара по оккупантам на Донбассе
На Донбассе по оккупантам нанесли удары (коллаж РБК-Украина)

В зоне ООС ликвидировали вражеский 120-мм миномет оккупантов с расчетом

На Донбассе в зоне проведения ООС после обстрелов оккупантами позиций украинских военных был обнаружен вражеский миномет калибром 120 мм, из которого боевики вели огонь. После этого орудие и расчет прицельными ударами удалось уничтожить.

Об этом 5 июня рассказал известный волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал соответствующее видео с аэросъемки - на ролике показана "ответка" бойцов и ликвидация миномета с расчетом противника.

"Повтор по заявкам телезрителей. Неудавшийся забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны. Уничтожен 1200мм миномет, обстреливающий наши позиции. Минометный расчет пытался убежать от возмездия (9:43). Не убежали", - написал он в посте.

Видео: На Донбассе уничтожили 120-мм миномет и расчет оккупантов

Ранее мы писали о том, что бойцы ВСУ с поразительной точностью уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Также недавно появилось видео, как украинские бойцы на Донбассе послали боевикам мощную "ответку".

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассООС
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