Украинские бойцы на Донбассе послали боевикам мощную "ответку": яркое видео

Украинские воины на Донбассе мощно ответили оккупантам (коллаж РБК-Украина)

Украинские военные нанесли сильный удар в ответ на обстрел боевиков

Война на Донбассе продолжается и каждый день боевики обстреливают позиции наших военных с новой силой, несмотря на мирные договоренности и прекращение огня. В этот раз украинские бойцы нанесли ответный удар по позициям врага и уничтожили грузовик террористов и захватчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Он сообщил, что у боевиков постоянно появляются боеприпасы, которые им подвозят.

"Любители "русского мира" снова начали очень часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинских военных. Было понятно, что у них появились боеприпасы. Но кто и как их подвозит - не понятно", - пишет он.

Наши бойцы с помощью разведки обнаружили, где находится военный грузовик "Урал". Именно на этом автомобиле террористам подвозили оружие.

"И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него "ответочка", - написал Анатолий.

На Донбассе украинcкие бойцы ответили врагам (YouTube)

Как мы ранее писали, в сети показали цинизм боевиков "ДНР.

Автор: Мария Соловей