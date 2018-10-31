"Брехня і сором": в мережі розкрили правду про переможця Invictus Games від України Бєлобокова і його травму "на війні" (документи)

Олександр Білобоков (колаж: РБК-Україна)

В медкарті Бєлобокова зазначається, що травму він отримав в побуті

Скандал навколо переможця Invictus Games Sydney 2018 від України Олександра Бєлобокова набув нових обертів. Так, журналістам стало відомо, що травму руки Бєлобоков отримав в побуті і не є ветераном війни. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив український журналіст Євген Спірін.

Нагадаємо, Бєлобоков виграв золото у веслуванні на тренажерах на швидкість за одну хвилину. Раніше про бійця зняли чимало відеорепортажів та інтерв'ю, в яких він розповідає, що служив в добровольчому полку і в 2014 році біля Маріуполя отримав міносколкове поранення. У зв'язку з чим була травмована нога, живіт і обидві руки. Зазначалося, що Бєлобоков дійсно отримав серйозну травму — йому відірвало руку вибухом гранати, яку він сам приніс медикам і ледве вижив. А руку пізніше пришили, однак після цього вона практично перестала функціонувати.

Про медалі, спорт, війну, можливе брехня і сором. Це самий важкий матеріал в моєму житті. Всяке було: війна, вбивство Ендрю, спалені села, потяги, Тибет. Але це не можна порівняти. Вчора ввечері я отримав інформацію, що золотий призер Invictus Games (ігри тільки для ветеранів воєн, які дістали поранення) Олександр Белобоков ніякої не ветеран, не воював і більш того, отримав поранення в побуті. Я не повірив цьому, тим більше, що зрада про нього розганялася давно. А потім настали добу без сну: ми дзвонили командирам, в розвідку, лікарям, волонтерам, бійцям. Виявилося, що ніхто не знає Олександра. Всі знають, що він воював, але ніхто не воював з ним особисто. Олександр не називає підрозділу. А тільки розповідає, що "під Донецьком", іноді "у вуличних боях за Маріуполь", міною йому відірвало руку. І він ніс її в іншій руці у лікарню (відео). А потім я отримав документи, в яких сказано, що 25 травня 2014 Белобоков катався на катері і гвинтом йому порізало обидві руки. Йому їх пришив лікар. І фото після операції теж знайшлося. А потім знайшовся тренер, якому Белобоков і сам розповів, що йому порізало руки гвинтом від катера. І дуже просився в збірну паралімпійців, тому що до травми був перспективним спортсменом. А потім в 2016 Белобоков опинився на базі Инвиктусов вже як ветеран. Не вдалося знайти жодної людини, яка б воював поруч з Белобоком. Зате знайшовся свідок, який теж штангіст. І до нього теж звертався Белобоков. А потім все підтвердив лікар, який 6 годин оперував Белобокова. І головлікар. І про травму в побуті. А потім ще з'явилася фотокопія анамнезу. Вона лікарська таємниця. В оргкомітеті сказали, що "у них достатньо документів, що Белобок воював". Але ніхто їх не бачив. Одні кажуть, що довідка з "Аратта", що Белобоков був у Маріуполі і отримав поранення в 2014. Але "Аратта" зайшла туди в 15. А мені там сказали що Белобоков у них не воював. І Червень сказав, що у нього не воював. І "Азов" сказав, що не воював. І стало погано. Що ж виходить? Чоловік вирішив на іграх, які спрямовані на реабілітацію поранених ветеранів, отримати медалей не будучи ветераном? Не будучи пораненим? Будучи пораненим в побуті? Не на війні? Поїхати на ігри для вояк? Чоловік вирішив представляти всіх ветеранів України на міжнародній арені не будучи ветераном? Говорити від їх особи їх голосом? І все це покривається липовими довідками і показаннями волонтера Марічки, яка "знає його і знає тих, хто знає тих, хто його знає?" У мене немає відповіді на ці питання. Або Белобоков Джеймс Бонд який працював сам на себе і підкорявся особисто головнокомандувачу, тому не може назвати нікого, хто підтвердить його особу, або він аферист і його медалі на іграх поза правил. Мені нема чого сказати. Якщо хтось готовий подрядиться і розповісти свою версію про цю людину, напишіть, будь ласка. Тут текст з документами і версіями від всіх свідків. https://thebabel.com.ua/articles/20988-ukrajinskogo-sportsmena-zolotogo-prizera-igor-neskorenih-zvinuvachuyut-u-tomu-shcho-vin-vidaye-sebe-za-uchasnika-boyovih-diy-shcho-vidbuvayetsya Опубліковано Eugeny Spirin П'п'ятниця, 26 жовтня 2018 р.

Уривок одного з інтерв'ю, під час якого Олександр Бєлобоков сам зазначає, що отримав поранення в бою у 2014 році (відео: facebook.com/mark.spirin.3)

Після перемоги Бєлобокова на Invictus Games журналіст Євген Спірін отримав шокуючу інформацію, мовляв, Олександр Бєлобоков не є ветераном, він не воював, а важку травму руки отримав в побуті.

Тут слід зазначити, що Invictus Games — це міжнародні змагання серед ветеранів війни, які отримали важкі поранення.

Під час розслідування журналісту вдалося з'ясувати, що ніхто серед знайомих військових не знає Бєлобокова.

"Ми дзвонили командирам, в розвідку, лікарям, волонтерам, бійцям. Виявилося, що ніхто не знає Олександра. Всі знають, що він воював, але ніхто не воював з ним особисто. Олександр не називає підрозділу. А тільки розповідає, що "під Донецьком", іноді "у вуличних боях за Маріуполь", міною йому відірвало руку. І він ніс її в іншій руці у лікарню", — пише на facebook-сторінці Євген Спірін.

Пізніше до журналістів потрапили документи з Маріупольської міської лікарні №9, в яких говориться, що Бєлобоков катався на катері і йому порізало гвинтом обидві руки.

"А потім я отримав документи, в яких сказано, що 25 травня 2014 Бєлобоков катався на катері і гвинтом йому порізало обидві руки. Йому їх пришив лікар. І фото після операції теж знайшлося. А потім знайшовся тренер, якому Бєлобоков і сам розповів, що йому порізало руки гвинтом від катера. І дуже просився в збірну паралімпійців, тому що до травми був перспективним спортсменом. А потім в 2016 Бєлобоков опинився на базі Інвиктуса вже як ветеран. Не вдалося знайти жодної людини, яка б воювала поруч з Бєлобоковим. Зате знайшовся свідок, який теж штангіст. І до нього теж звертався Бєлобоков. А потім все підтвердив лікар, який 6 годин оперував Бєлобокова. І головлікар. І про травму в побуті. А потім ще з'явилася фотокопія анамнезу. Вона лікарська таємниця", — повідомляє Спірін.

Цю ж версію виданню theБабелю підтвердив головний тренер молодіжної збірної України з важкої атлетики Артем Удачін, який стверджує, що давно знайомий з Бєлобоковым і кілька разів чув від нього історію про те, як той отримав травму: "Катався на моторці або катамарані, руки потрапили під гвинт".

Так, 25 травня 2014 в 16:50 Бєлобокова доставили в Міську лікарню N9 під Маріуполем, де чоловіка прооперував оротопед-травматолог Олександр Савич. Все це стало відомо з медичної карти, яка знаходиться в архіві лікарні. У виписці із історії хвороби зазначено: "Зі слів хворого, травма в побуті. Обидві кисті травмував гвинтами катера".

Виписки та медична картка Олександра Бєлобокова, де говориться, що чоловік отримав травми руки в побуті (документи: thebabel.com.ua)

"Як розповідають свідки, тренер і його лікар: Олександр катався (п'яний?) на катері і впав. Руки потрапили під гвинт. Від Мелекіно його відвезли до лікарні №9, де лікар Савич 6 годин робив йому операцію по скріпленню зв'язок. Волонтер Марічка Подибайло каже, що Саша був засекречений і набрехав лікарю про гвинт. (У лікарню Сашу доставили в плавках і з водоростями на ранах). Історія хвороби Бєлобокова каже, що "Травма в побуті. Поранений гвинтом катера". Тобто, може Бєлобоков і шпигун, але травма його типова битовуха. А це означає, що якщо все правда, то він НЕ МАВ права брати участь в іграх", — пише Євген Спірін.

"Так що ж це? Так, Бєлобоков завоював медалі на Invictus games, так, він міг бути розвідником. Так, він хороший спортсмен. Але є одне але: його травма не отримана в бою (що є обов'язковою для участі в іграх). А значить він міг збрехати. А значить Міноборони покриває його, а значить оргкомітет ігор теж міг брехати. А значить, ми як країна, набрехали всьому світу, пустивши травмованого в побуті хлопця відвойовувати медалі у поранених вояків. І пустили його представляти інтереси наших ветеранів, які кров'ю вибороли право називатися героями", — підсумував журналіст.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/mark.spirin.3)

Зазначимо, що 20 жовтня оргомитет Invictus games в Україні заявив: "Олександ Бєлобоков як доброволець брав участь у визвольній боротьбі за Маріуполь в 2014 році та отримав поранення обох рук, виконуючі бойові завдання в секторі "М" зони АТО. Це підтверджують надані організаційному комітету документи Української добровольчої армії (УДА) за підписом начальника 8-го окремого батальйону УДА та начальника штабу УДА, свідчення військовослужбовців 72 ОМБр, добровольців, бойових побратимів Олександра, волонтерів Самооборони Маріуполя, а також інших учасників бойових дій".

На даний момент питання про подальший розвиток скандалу навколо Олександра Бєлобокова залишається відкритим.

Відео: РБК-Україна