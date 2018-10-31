"Вранье и стыд": в сети раскрыли правду о победителе Invictus Games от Украины Белобокове и его травме "на войне" (документы)

Александр Белобоков (коллаж: РБК-Украина)

В медкарте Белобокова отмечается, что травму он получил в быту

Скандал вокруг победителя Invictus Games Sydney 2018 от Украины Александра Белобокова приобрел новые обороты. Так, журналистам стало известно, что травму руки Белобоков получил в быту и не является ветераном войны. Об этом на своей Facebook-страничке сообщил украинский журналист Евгений Спирин.

Напомним, Белобоков выиграл золото в гребле на тренажерах на скорость за одну минуту. Ранее о бойце сняли немало видеорепортажей и интервью, в которых он рассказывает, что служил в добровольческом полке и в 2014 году возле Мариуполя получил миносколочное ранение. В связи с чем была травмирована нога, живот и обе руки. Отмечалось, что Белобоков получил действительно серьезную травму — ему взрывом гранаты оторвало руку, которую он сам принес медикам и едва выжил. А руку позже пришили, однако после этого она практически перестала функционировать.

Про медали, спорт, войну, возможное вранье и стыд. Это самый тяжелый материал в моей жизни. Всякое было: война, убийство Эндрю, сгоревшие села, поезда, Тибет. Но это нельзя сравнить. Вчера вечером я получил информацию, что золотой призер Invictus Games (игры только для ветеранов войн, получивших ранения) Александр Белобоков никакой не ветеран, не воевал и более того, получил ранение в быту. Я не поверил этому, тем более, что зрада про него разгонялась давно. А потом настали сутки без сна: мы звонили командирам, в разведку, врачам, волонтерам, бойцам. Оказалось, что никто не знает Александра. Все знают, что он воевал, но никто не воевал с ним лично. Александр не называет подразделения. А только рассказывает, что "под Донецком", иногда " в уличных боях за Мариуполь", миной ему оторвало руку. И он нес ее в другой руке в больницу (на видео). А потом я получил документы, в которых сказано, что 25 мая 2014 Белобоков катался на катере и винтом ему порезало обе руки. Ему их пришил врач. И фото после операции тоже нашлось. А потом нашелся тренер, которому Белобоков и сам рассказал, что ему порезало руки винтом от катера. И очень просился в сборную паралимпийцев, потому что до травмы был перспективным спортсменом. А потом в 2016 Белобоков оказался на базе Инвиктусов уже как ветеран. Не удалось найти ни одного человека, который бы воевал рядом с Белобоком. Зато нашелся свидетель, который тоже штангист. И к нему тоже обращался Белобоков. А потом все подтвердил врач, который 6 часов оперировал Белобокова. И главврач. И про травму в быту. А потом еще появилась фотокопия анамнеза. Она врачебная тайна. В оргкомитете сказали, что "у них достаточно документов, что Белобок воевал". Но никто их не видел. Одни говорят, что справка из "Аратта", что Белобоков был в Мариуполе и получил ранение в 2014. Но "Аратта" зашла туда в 15. А мне там сказали что Белобоков у них не воевал. И Червень сказал, что у него не воевал. И "Азов" сказал, что не воевал. И стало плохо. Что же получается? Человек решил на играх, которые направлены на реабилитацию раненых ветеранов, получить медалей не будучи ветераном? Не будучи раненым? Будучи раненым в быту? Не на войне? Поехать на игры для вояк? Человек решил представлять всех ветеранов Украины на международной арене не будучи ветераном? Говорить от их лица их голосом? И все это покрывается липовыми справками и показаниями волонтера Марички, которая "знает его и знает тех, кто знает тех, кто его знает?". У меня нет ответа на эти вопросы. Или Белобоков Джеймс Бонд который работал сам на себя и подчинялся лично главнокомандующему, потому не может назвать никого, кто подтвердит его личность, или он аферист и его медали на играх вне правил. Мне нечего сказать. Если кто-то готов подрядиться и рассказать свою версию о этом человеке, напишите, пожалуйста. Тут текст с документами и версиями от всех свидетелей. https://thebabel.com.ua/articles/20988-ukrajinskogo-sportsmena-zolotogo-prizera-igor-neskorenih-zvinuvachuyut-u-tomu-shcho-vin-vidaye-sebe-za-uchasnika-boyovih-diy-shcho-vidbuvayetsya Опубліковано Eugeny Spirin П'ятниця, 26 жовтня 2018 р.

Отрывок одного из видеоинтервью, во время которого Александр Белобоков сам отмечает, что ранение получил в бою в 2014 году (видео: facebook.com/mark.spirin.3)

После победы Белобокова на Invictus Games журналист Евгений Спирин получил шокирующую информацию, мол, Александр Белобоков не является ветераном, он не воевал, а тяжелую травму руки получил в быту.

Здесь следует отметить, что Invictus Games — это международные соревнования среди ветеранов войны, получивших тяжелые ранения.

Во время расследования журналисту удалось выяснить, что никто среди знакомых военных не знает Белобокова.

"Мы звонили командирам, в разведку, врачам, волонтерам, бойцам. Оказалось, что никто не знает Александра. Все знают, что он воевал, но никто не воевал с ним лично. Александр не называет подразделения. А только рассказывает, что "под Донецком", иногда " в уличных боях за Мариуполь", миной ему оторвало руку. И он нес ее в другой руке в больницу", — пишет на facebook-страничке Евгений Спирин.

Позже к журналистам попали документы из Мариупольской городской больницы №9, в которых говорится, что Белобоков катался на катере и ему порезало винтом обе руки.

"А потом я получил документы, в которых сказано, что 25 мая 2014 Белобоков катался на катере и винтом ему порезало обе руки. Ему их пришил врач. И фото после операции тоже нашлось. А потом нашелся тренер, которому Белобоков и сам рассказал, что ему порезало руки винтом от катера. И очень просился в сборную паралимпийцев, потому что до травмы был перспективным спортсменом. А потом в 2016 Белобоков оказался на базе Инвиктусов уже как ветеран. Не удалось найти ни одного человека, который бы воевал рядом с Белобоком. Зато нашелся свидетель, который тоже штангист. И к нему тоже обращался Белобоков. А потом все подтвердил врач, который 6 часов оперировал Белобокова. И главврач. И про травму в быту. А потом еще появилась фотокопия анамнеза. Она врачебная тайна", — сообщает Спирин.

Эту же версию изданию theБабелю подтвердил главный тренер молодежной сборной Украины по тяжелой атлетике Артем Удачин, который утверждает, что давно знаком с Белобоковым и несколько раз слышал от него историю о том, как тот получил травму: "Катался на моторке или катамаране, руки попали под вин".

Так, 25 мая 2014 в 16:50 Белобокова доставили в Городскую больницу N9 под Мариуполем, где мужчину прооперировал оротопед-травматолог Александр Савич. Все это стало известно из медицинской карты, которая находится в архиве больницы. В выписке из истории болезни отмечено: "Со слов больного, травма в быту. Обе кисти травмировал винтами катера".

Выписки и медицинская карта Александра Белобокова, где говорится, что мужчина получил травмы руки в быту (документы: thebabel.com.ua)

"Как рассказывают свидетели, тренер и его врач: Александр катался (пьяный?) на катере и упал. Руки попали под винт. От Мелекино его отвезли в больницу №9, где врач Савич 6 часов делал ему операцию по скреплению связок. Волонтер Маричка Подыбайло говорит, что Саша был засекречен и наврал врачу про винт. (Сашу в больницу доставили в плавках и с водорослями на ранах). История болезни Белобокова говорит, что "Травма в быту. Ранен винтом катера". То есть, может Белобоков и шпион, но травма его типичная бытовуха. А это значит, что если все правда, то он НЕ ИМЕЛ права участвовать в играх", — пишет Евгений Спирин.

"Так что же это? Да, Белобоков завоевал медали на Invictus games, да, он мог быть разведчиком. Да, он хороший спортсмен. Но есть одно но: его травма не получена в бою (что является обязательным для участия в играх). А значит он мог соврать. А значит Минобороны покрывает его, а значит оргкомитет игр тоже мог врать. А значит, мы как страна, наврали всему миру, пустив травмированного в быту парня отвоевывать медали у раненых вояк. И пустили его представлять интересы наших ветеранов, которые кровью выбороли право называться героями", — подытожил журналист.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/mark.spirin.3)

Отметим, что 20 октября оргомитет Invictus games в Украине заявил: "Александ Белобоков как доброволец участвовал в освободительной борьбе Мариуполя в 2014 году и получил ранения обеих рук, выполняющие боевые задачи в секторе "М" зоны АТО. Это подтверждают предоставлены организационному комитету документы Украинской добровольческой армии (УДА) за подписью начальника 8-го отдельного батальона УДА и начальника штаба УДА, свидетельство военнослужащих 72 ОМБр, добровольцев, боевых побратимов Александра, волонтеров самообороны Мариуполя, а также других участников боевых действий".

На данный момент вопрос о дальнейшем развитии скандала вокруг Александра Белобокова остается открытым.

Видео: РБК-Украина