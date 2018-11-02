"Все чітко і купно": з'явилося відео удару ЗСУ по позиції окупантів на Світлодарській дузі

Група відзначена бойовими преміями за знищену техніку ворога
В Інтернеті опубліковано відео удару бойової групи К-2 54-ї бригади Збройних сил України по позиції окупаційних військ Російської Федерації під назвою "Смітник" ("Мусорник") в районі Світлодарської дуги. Ролик опублікував відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Подивіться як працювала бойова група К-2 54-ї бригади по позиції "Смітник", що знаходиться на Світлодарській дузі. Все чітко і все купно. Інформація про той бій вже публікувалася в мережі, але повну версію ви ще не бачили. Вперше публікуємо її", - йдеться у публікації.
Скрін: Facebook-сторінка Юрія Мисягіна
Відео було знято за допомогою безпілотника.
Відео: Facebook-сторінка Юрія Мисягіна
Волонтер розповів, що того дня окупанти втратили МТЛБ-ЗУ (попадання видно в кінці на відео) й трохи раніше БМП-1.
"Всі дані підтверджені. Група відзначена бойовими преміями за знищену техніку ворога", - зазначив він та додав, що приблизно так, як на цьому відео, зараз працюють багато бойові підрозділи на фронті.
Скрін: Facebook-сторінка Юрія Мисягіна
Як повідомлялося, нещодавно у мережі з'явилося відео авіаудару терористам угруповання "ДНР", зняте камерою ударного безпілотника Збройних сил України.
Нагадаємо, ми писали також про те, що на Донбасі під контроль ЗСУ перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".
Додамо, що у вересні повідомлялося, що бійці ЗСУ в зоні проведення Операції Об'єднаних сил звільнили н. п. Вільний.
Відео: РБК-Україна