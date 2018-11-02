"Все четко и кучно": появилось видео удара ВСУ по позиции оккупантов на Светлодарской дуге

Фото: коллаж РБК-Украина

Группа отмечена боевыми премиями за уничтоженную технику врага

В Интернете опубликовано видео удара боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины по позиции оккупационных войск Российской Федерации под названием "Мусорник" в районе Светлодарской дуги. Ролик опубликовал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети Facebook.

"Посмотрите как работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции "Мусорник", находящейся на Светлодарской дуге. Все четко и все кучно. Информация про тот бой уже публиковалась в сети, но полную версию вы еще не видели. Впервые публикуем ее", - говорится в публикации.

Скрин: Facebook-страница Юрия Мысягина

Видео было снято с помощью беспилотника.

Видео: Facebook-страница Юрия Мысягина

Волонтер рассказал, что в тот день оккупанты потеряли МТЛБ-ЗУ (попадание видно в конце на видео) и чуть раньше БМП-1.

"Все данные подтверждены. Группа отмечена боевыми премиями за уничтоженную технику врага", - отметил он и добавил, что примерно так, как на этом видео, сейчас работают многие боевые подразделения на фронте.

Скрин: Facebook-страница Юрия Мысягина

Как сообщалось, недавно в сети появилось видео авиаудара по террористам группировки "ДНР", снятое камерой ударного беспилотника Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы писали также о том, что на Донбассе под контроль ВСУ перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".

Добавим, что в сентябре сообщалось, что бойцы ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил освободили н.п. Вольный.

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Видео: РБК-Украина