"Я тоді збрехав": медаліст "Ігор нескорених" повернувся на Донбас

Ветеран зізнався, що спочатку думав, що війна для нього закінчилася
24-річний ветеран війни на Донбасі Ігор Дмитренко, який є дворазовим чемпіоном "Ігор нескорених" повернувся до лав ЗСУ. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.
"19 березня 2016 року я написав, що для мене війна закінчилася. Я тоді збрехав. Але вже через два дні виправився і написав, що повернуся. Тепер повертаюся. З новим досвідом і новими можливостями. Тільки мотивація та мета незмінні. Зараз хочу лише бути ефективним, і впевнений, що буду", - сказав він.
Фото: Герой України знову на Донбасі (facebook.com/dmytrenko.yuri)
Трохи пізніше військовослужбовець написав, що тепер його можна "пускати вперед" на замінованих полях.
"Тепер мене можна з замінованій стежці пускати вперед, тому що все одно нога не своя. Погана новина — нова взуття, доки не розносиш, іноді набиває, натирає кісточку на стопі. Хороша новина — у мене таке тільки з правою ногою", - підкреслив він.
Фото: Герой України знову на Донбасі (facebook.com/dmytrenko.yuri)
Раніше ми повідомляли про те, що біля Авдіївки загинув 21-річний боєць.
18 серпня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко.
А також писали, що в мережі розкрили подробиці про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ.
У суботу, 18 серпня, стало відомо про загибель на Донбасі українського військовослужбовця Василя Крищука з позивним "Скит".
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