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"Я тоді збрехав": медаліст "Ігор нескорених" повернувся на Донбас

STYLERВійна    18.11.2018 - 18:11
"Я тоді збрехав": медаліст "Ігор нескорених" повернувся на Донбас
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ветеран зізнався, що спочатку думав, що війна для нього закінчилася

24-річний ветеран війни на Донбасі Ігор Дмитренко, який є дворазовим чемпіоном "Ігор нескорених" повернувся до лав ЗСУ. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

"19 березня 2016 року я написав, що для мене війна закінчилася. Я тоді збрехав. Але вже через два дні виправився і написав, що повернуся. Тепер повертаюся. З новим досвідом і новими можливостями. Тільки мотивація та мета незмінні. Зараз хочу лише бути ефективним, і впевнений, що буду", - сказав він.

&quot;Я тоді збрехав&quot;: медаліст &quot;Ігор нескорених&quot; повернувся на Донбас

Фото: Герой України знову на Донбасі (facebook.com/dmytrenko.yuri)

Трохи пізніше військовослужбовець написав, що тепер його можна "пускати вперед" на замінованих полях.

"Тепер мене можна з замінованій стежці пускати вперед, тому що все одно нога не своя. Погана новина — нова взуття, доки не розносиш, іноді набиває, натирає кісточку на стопі. Хороша новина — у мене таке тільки з правою ногою", - підкреслив він.

&quot;Я тоді збрехав&quot;: медаліст &quot;Ігор нескорених&quot; повернувся на Донбас

Фото: Герой України знову на Донбасі (facebook.com/dmytrenko.yuri)

Раніше ми повідомляли про те, що біля Авдіївки загинув 21-річний боєць.

18 серпня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко.

А також писали, що в мережі розкрили подробиці про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ.

У суботу, 18 серпня, стало відомо про загибель на Донбасі українського військовослужбовця Василя Крищука з позивним "Скит".

Герої, що загинули в серпні 2018

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