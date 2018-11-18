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"Я тогда соврал": медалист "Игр непокоренных" вернулся на Донбасс

STYLERВойна    18.11.2018 - 18:11
"Я тогда соврал": медалист "Игр непокоренных" вернулся на Донбасс
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ветеран признался, что сначала думал, что война для него закончилась

24-летний ветеран войны на Донбассе Игорь Дмитренко, который является двукратным чемпионом "Игр непокоренных" вернулся в ряды ВСУ. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"19 марта 2016 года я написал, что для меня война закончилась. Я тогда соврал. Но уже через два дня исправился и написал, что вернусь. Теперь возвращаюсь. С новым опытом и новыми возможностями. Только мотивация и цель неизменны. Сейчас хочу только быть эффективным, и уверен, что буду", - сказал он.

&quot;Я тогда соврал&quot;: медалист &quot;Игр непокоренных&quot; вернулся на Донбасс

Фото: Герой Украины опять на Донбассе (facebook.com/dmytrenko.yuri)

Чуть позже военнослужащий написал, что теперь его можно "пускать вперед" на заминированных полях.

"Теперь меня можно по заминированной тропе пускать вперед, потому что все равно нога не своя. Плохая новость — новая обувь, пока не разносишь, иногда набивает, натирает косточку на стопе. Хорошая новость — у меня такое только с правой ногой", - подчеркнул он.

&quot;Я тогда соврал&quot;: медалист &quot;Игр непокоренных&quot; вернулся на Донбасс

Фото: Герой Украины опять на Донбассе (facebook.com/dmytrenko.yuri)

Ранее мы сообщали о том, что возле Авдеевки погиб 21-летний боец.

18 августа в зоне боевых действий на Донбассе погиб 92-й отдельной механизированной бригады, командир пулеметного отделения Владислав Бондаренко.

А также писали, что в сети раскрыли подробности о погибшем на Донбассе бойца ВСУ.

В субботу, 18 августа, стало известно о гибели на Донбассе украинского военнослужащего Василия Крищука с позывным "Скит".

Герои, погибшие в августе 2018

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