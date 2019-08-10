Ми знали, де мінні поля: розповідь військового про звільнення Горлівки підкорила мережу

Український військовий Іван Журавльов рjpgjdsd, як у 2014 році наша армія звільнила Горлівку і вивісила там національний прапор. Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу". Боєць брав участь у битві за Савур-Могилу, а також був одним з трьох військових, які підняли український прапор над Слов'янськом.

Воїн докладно описав події того дня.

"Вже у Збройних силах, напередодні від'їзду на Савур-Могилу, ми отримали завдання знайти слабкі місця в обороні бойовиків в Горлівці. Тоді ще передбачалося, що ми будемо звільняти Горлівку. Маючи досвід збору розвідданих у Слов'янську, нам потрібно було зібрати таку інформацію в Горлівці. Ми висунулися в тил ворога, виконали завдання, але коли поверталися, то стало зрозуміло, що наша інформація перестала бути актуальною, через те, що саме в цей період 2014 року вже сипалася наша лінія фронту у Снігового. Вже почався відвід наших військ. Слід було утримати саме Савур-Могилу, для чого необхідна була підтримка саме нашого підрозділу", - розповів Журавльов.

За словами військового,бійці дуже ризикували своїм життям, коли почався план звільнення.

Ілюстративне фото (dsnews.ua)

Він також зазначив, що можливість звільнити Горлівку все ж таки була, але це було дуже ризиковано.

"Я думаю, що ми знайшли те місце, куди можна було непомітно для ворога завести цілу колону. Ми вже знали, де знаходяться мінні поля, де вони підірвали мости, де створили перешкоди для просування важкої техніки, але ми намацали маршрут, по якому ми могли б зайти в тил бойовикам. Була така можливість. Але ще раз скажу, коли ми поверталися, то Росія вже почала перекидати на Донбас важку техніку, і свої підрозділи. Для того, щоб наш відступ було більш-менш рівномірним, треба було утримати Савур-Могилу, тому що на ній знаходилися наші коригувальники, і з цієї висоти можна було на великій відстані стежити за пересуванням російських військ", - сказав Іван.

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