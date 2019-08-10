Мы знали, где минные поля: рассказ военного об освобождении Горловки покорил сеть

Украинский военный Иван Журавлев рассказал, как в 2014 году наша армия освободила Горловку и вывесила там национальный флаг. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу". Боец принимал участие в сражении за Саур-Могилу, а также был одним из трех военных, которые подняли украинский флаг над Славянском.

Воин подробно описал события того дня.

"Уже в Вооруженных силах, накануне отбытия на Саур-Могилу, мы получили задание найти слабые места в обороне боевиков в Горловке. Тогда еще предполагалось, что мы будем освобождать Горловку. Имея опыт сбора разведданных в Славянске, нам нужно было собрать такую же информацию в Горловке. Мы выдвинулись в тыл врага, выполнили задание, но когда возвращались, то стало понятно, что наша информация перестала быть актуальной, так как именно в этот период 2014 года уже сыпалась наша линия фронта у Снежного. Уже начался отвод наших войск. Следовало удержать именно Саур-Могилу, для чего необходима была поддержка именно нашего подразделения", - рассказал Журавлев.

По словам военного,бойцы очень рисковали своей жизнь, когда начался план освобождения.

Иллюстративное фото (dsnews.ua)

Он также отметил, что возможность освободить Горловку все же была, но это было очень рискованно.

"Я думаю, что мы нашли то место, куда можно было незаметно для врага завести целую колонну. Мы уже знали, где находятся минные поля, где они взорвали мосты, где создали препятствия для продвижения тяжелой техники, но мы нащупали маршрут, по которому мы могли бы зайти в тыл боевикам. Была такая возможность. Но еще раз скажу, когда мы возвращались, то Россия уже начала перебрасывать на Донбасс тяжелую технику, и свои подразделения. Для того, чтобы наше отступление было более или менее равномерным, надо было удержать Саур-Могилу, потому что на ней находились наши корректировщики, и с этой высоты можно было на большом расстоянии следить за передвижением российских войск", - сказал Иван.

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