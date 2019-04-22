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Пробачити і посадити: Усик різко висловився про вибори-2019

STYLERВибори 2019    22.04.2019 - 22:31
Пробачити і посадити: Усик різко висловився про вибори-2019
Фото: колаж РБК-Україна

Усик розповів про політиків-"перевертнів"

Олександр Усик прокоментував вибори президента-2019, на яких переміг Володимир Зеленський. Український боксер, чемпіон світу висловив думку, що тепер "політиків-перевертнів" треба буде притягнути до кримінальної відповідальності. Відео відповідної заяви опубліковано в мережі.

Відомий спортсмен записав ролик за їжею. Він із сарказмом висловився про політичні перегони та її результати.

"Весна, гарний настрій. Все навколо зелениться. Цвітуть дерева. У нас новий президент. Чудово", - сказав Усик.

Боксер зазначив, що йому дуже хочеться подивитися на те, як деякі політики тепер будуть міняти "забарвлення".

 

Олександр Усик висловився про вибори-2019 (фото: скріншот)

"Знаєте, дуже цікаво? Подивитися на тих перевертнів, які зараз будуть перевертатися, будуть перевтілюватися в інше обличчя", - каже Усик.

Після нетривалої паузи він поділився думкою, що таких "перевертнів" насправді треба пробачити.

"Пробачити і посадити", - підсумував чемпіон і розсміявся.

Відео: YouTube / Instagram Star

Як повідомлялося раніше, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі виборів президента України.

Нагадаємо, нещодавно чемпіон світу з боксу Олександр Усик станцював на тренуванні і поділився з фанами забавним відео.

Також ми писали про те, що мер Києва Віталій Кличко, коментуючи майбутній бій Олександра Усика з Карлосом Такамом, зазначив, що у боксера дуже хороша реакція і навіть назвав його унікальним боксером.

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