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Розмір завжди має значення: Кличко зробив заяву про Усика

STYLERНовости спорта    21.04.2019 - 14:09
Розмір завжди має значення: Кличко зробив заяву про Усика
Усик проти Такама - Кличко дав пораду українському боксеру (фото: РБК-Україна)

Усику потрібно попрацювати над ударом перед боєм з Такамом

Усик буде битися з Карлосом Такамом - прокоментував майбутній бій Віталій Кличко. Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко заявив, що Олександру Усику важливо перед виходом на ринг збільшити потужність удару. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Інтер".

Віталій Кличко, коментуючи майбутній бій Олександра Усика, зазначив, що у боксера дуже хороша реакція і навіть назвав його унікальним боксером.

"Він унікальний боксер. Він має дуже класну реакцію. Рухається, як Мохаммед Алі. Він кращий боксер в першій важкій вазі, але чи зможе він протистояти великим панчерам, на це може відповісти тільки Саша своїми боями. Будемо сподіватися, що він не втратить швидкість і зможе поліпшити силу удару, так як це є вирішальним в супертяжах. Там 90% боїв закінчується нокаутом", - заявив мер Києва в ефірі телеканалу "Інтер".

Розмір завжди має значення: Кличко зробив заяву про Усика

Усик проти Такама - Кличко дав пораду українському боксеру (фото: РБК-Україна)

Колишній чемпіон додав, що крім мощі Саші знадобиться ще кілька важливих моментів.

"У бою з Такамом розмір завжди має значення, але дуже важливо інше - швидкість, уміння контролювати суперника і сила удару", - заявив Кличко.

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе свій перший поєдинок в суперважкій вазі проти камерунця Карлоса Такама. Точна дата бою поки невідома, але передбачається, що поєдинок відбудеться 17 або 25 травня.

Раніше Усик заявив про те, що ніколи не проміняє Україну на іншу країну. Про це сам боксер сказав в одному з останніх інтерв'ю.

Ми також писали про те, що Усик потрапив у скандал через свою публікацію на честь початку Великого посту.

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