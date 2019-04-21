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Размер всегда имеет значение: Кличко сделал заявление об Усике

STYLERНовости спорта    21.04.2019 - 14:09
Размер всегда имеет значение: Кличко сделал заявление об Усике
Усик против Такама - Кличко дал совет украинскому боксеру (фото: РБК-Украина)

Усику нужно поработать над ударом перед боем с Такамом

Усик будет драться с Карлосом Такамом - предстоящий бой прокомментировал Виталий Кличко. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил, что Александру Усику важно перед выходом на ринг увеличить мощность удара. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Интер".

Виталий Кличко, комментируя предстоящий бой Александра Усика, отметил, что у боксера очень хорошая реакция и даже назвал его уникальным боксером.

"Он уникальный боксер. Он имеет очень классную реакцию. Двигается, как Мохаммед Али. Он лучший боксер в первом тяжелом весе, но сможет ли он противостоять великим панчерам, на это может ответить только Саша своими боями. Будем надеяться, что он не потеряет скорость и сможет улучшить силу удару, так как это является решающим в супертяжах. Там 90% боев заканчивается нокаутом", - заявил мэр Киева в эфире телеканала "Интер".

Размер всегда имеет значение: Кличко сделал заявление об Усике

Усик против Такама - Кличко дал совет украинскому боксеру (фото: РБК-Украина)

Бывший чемпион добавил, что кроме мощи Саше понадобится еще несколько важных моментов.

"В бою с Такамом размер всегда имеет значение, но очень важно другое - скорость, умение контролировать соперника и сила удара", - заявил Кличко.

Напомним, что Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Точная дата боя пока неизвестна, но предполагается, что поединок состоится 17 или 25 мая.

Ранее Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью.

Мы также писали о том, что Усик попал в скандал из-за своей публикации в честь начала Великого поста.

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