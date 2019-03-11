Усик головного мозга: боксер угодил в новый скандал

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Александр Усик разозлил фанатов в Великий пост

Александр Усик снова "попал под раздачу". На сей раз фанаты набросились на боксера из-за его публикации в честь начала Великого поста.

Так, украинский спортсмен сделал публикацию в своем Instagram, в которой поздравил всех православных с началом поста. При этом запись боксер сопроводил видео, на котором священник (судя по всему, представитель РПЦ) рассказывает, что каждый православный должен заниматься боксом с детства и "бить в репу" тому, кто хочет обидеть женщину или ребенка.

Усик поздравил православных с началом Великого поста

Это видео как раз и вызвало негодование у подписчиков Александра, о чем они активно пишут в социальных сетях.

"Усика зазомбировали московские попы. Кстати, а РПЦ-то не каноническая, томоса у них нет, есть приказ Сталина. Так что подумайте, куда ходите, и может они только прикрываются Богом", - написал один юзер.

"Усик как боксер - один из лучших на сегодня в мире! Но пост с этим "попом" - это зашквар! Я не знаю, смотрел ли Усик всю ту чушь и ересь, что несет в массы этот поп! Противно слушать такого служителя церкви", - отметил другой.

"Усик головного мозга", - коротко добавил третий.

"Какое мракобесие. Это библейские принципы? Это Божии заповеди? Как же возлюби ближнего своего? Библия говорит, если тебя ударили в левую щеку, подставь правую, а не бей в репу", - подметил еще один поклонник Усика.

Скриншот

Ранее Усик разгневал украинцев, опубликовав поздравительный пост с 23 февраля.